Créez votre propre équipe, prenez la tête de l’un des 10 constructeurs officiels de F1® ou affinez vos compétences en revivant l’ambiance des vraies courses de F1®.

Frontier Developments plc (AIM : FDEV, » Frontier « ) a annoncé aujourd’hui que F1® Manager 2024, le jeu de gestion de Formule 1® sous licence officielle, sera lancé numériquement pour la première fois sur Nintendo Switch™ le 23 juillet* au prix de vente conseillé de 29,99 £/34,99 $/34,99 €. Les joueurs vivront l’expérience ultime de simulation de gestion de F1 avec une parité complète des fonctionnalités par rapport aux autres plateformes, notamment les puissants outils de création de livrées et de logos dans le tout nouveau mode Create A Team, permettant aux fans de transformer les designs de leurs rêves en réalité.

Pour la toute première fois, les joueurs peuvent choisir de prendre leurs décisions en déplacement sur Nintendo Switch™, car F1® Manager 2024 rapproche plus que jamais les fans de Formule 1® du rôle de directeur d’équipe. En prenant la tête de l’un des dix constructeurs officiels de F1® ou, nouveauté pour 2024, de leur propre équipe créée, les fans construiront leur héritage à la fois sur et en dehors de la piste alors qu’ils s’efforceront d’atteindre le succès sur plusieurs saisons. Les joueurs qui choisissent de créer leur propre constructeur peuvent prendre le contrôle total des conditions de départ de leur équipe pour définir leur propre défi, avant de libérer leur créativité dans de vastes outils de création de logos et de livrées pour donner vie à leur vision personnelle de la course. F1® Manager 2024 offre une parité complète des fonctionnalités sur Nintendo Switch™, offrant une toute nouvelle façon d’expérimenter chaque détail du jeu de gestion de la quintessence de la F1®.

Lorsque les lumières s’éteindront, les fans géreront la course de chaque pilote à l’aide d’une pléthore de commandes, chacune leur étant communiquée par le biais de plus de 70 000 lignes radio officielles de l’équipe à partir de la diffusion réelle aux côtés de l’équipe de commentateurs de Sky Sports F1, David Croft et Karun Chandhok. En réagissant aux conditions changeantes de la piste et aux incidents de course, un changement de stratégie au bon moment peut mettre le succès à portée de main, tandis qu’une défaillance mécanique coûteuse pour un rival peut créer l’opportunité d’un prix encore plus important. Les joueurs peuvent suivre chaque course en temps réel à partir d’une variété d’angles de caméra, accélérer l’action jusqu’à une vitesse de 16x et réagir aux décisions clés, ou même les simuler entièrement.

Loin du vrombissement des moteurs au siège de l’équipe, les joueurs traceront leur route vers la gloire en contrôlant les détails de chaque décision. Qu’il s’agisse d’embaucher le personnel qui travaille sans relâche pour développer une voiture gagnante en course et d’identifier de nouveaux ensembles d’améliorations pour faire progresser leur équipe, de négocier avec les sponsors et d’équilibrer leurs finances, chaque décision a son importance. F1® Manager 2024 introduit des considérations de gestion plus approfondies avec le nouveau système de mentalité, qui met en avant la personnalité de chaque pilote et membre du personnel. Signer une équipe de stars peut aider à faire avancer son équipe, mais favoriser un pilote plutôt qu’un autre peut le rendre malheureux et susceptible d’être débauché par une équipe rivale. Tandis qu’à long terme, les fans peuvent façonner leur propre avenir en recrutant les talents les plus chauds en tant que pilotes affiliés qui continueront à perfectionner leur technique de course en F2™ et F3™, avant de peser le moment de les présenter à leur première session de F1.

F1® Manager 2024 sera lancé le 23 juillet* sur Nintendo Switch™, PC, PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 et Xbox One au prix conseillé de 29,99 £/34,99 $/34,99 €, l’édition Deluxe étant disponible au prix conseillé de 39,99 £/44,99 $/44,99 €. L’édition Deluxe permet aux fans d’étendre leur expérience avec cinq modèles supplémentaires d’inspiration classique à utiliser dans le mode Créer une équipe, tandis que cinq scénarios fictifs supplémentaires de Reprise de course offrent des défis uniques en une seule course.

* F1® Manager 2024 sera lancé sur Nintendo Switch™ le 25 juillet au Japon, en Corée et à Hong Kong.