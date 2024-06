Marchez avec de nombreuses personnes, peu importe où elles se situent ! San Francisco, Etats-Unis – 26 juin 2024 – Niantic entreprise pionnière dans les jeux en réalité augmentée et inventeur de Pokémon GO, annonce aujourd’hui l’arrivée de la nouvelle fonctionnalité Party Walk sur son jeu Pikmin Bloom à partir de ce jeudi 27 juin. Ayant pour but de rendre les promenades quotidiennes plus agréables, l’application ajoute désormais Party Walk et donne la possibilité aux utilisateurs d’organiser des événements au cours desquels ils peuvent se promener avec d’autres personne La fonctionnalité Party Walk permet au joueur organisateur de mettre en place son propre événement de marche quand il le souhaite. Il peut également définir la durée de l’événement et le nom du groupe en plus d’avoir un nombre de participants sans limité. À la fin de l’événement, tous les participants reçoivent une carte souvenir indiquant le nombre total de pas effectués par le groupe. La participation à une marche festive n’implique pas le partage d’informations de localisation individuelles avec l’organisateur ou les autres participants. En outre, il est possible de participer à trois marches simultanément et cela vaut aussi pour les joueurs organisateurs. Le maximum reste donc de trois marches au total. La Party Walk permet de se promener avec de nombreuses personnes, qu’elles soient proches ou éloignées. Elle est idéale non seulement pour la famille et les amis, mais aussi pour les clubs ou les groupes partageant les mêmes intérêts, les associations d’anciens élèves, les équipes d’entreprise, etc. Connectez-vous en toute décontraction tout en marchant !

Comment démarrer Party Walk en tant qu’hôte:

Pour mettre en place une Party Walk en tant qu’organisateur, accéder à la liste des défis depuis l’écran d’accueil et appuyer sur le bouton Party Walk. Ensuite il suffit de définir la durée de la marche festive et entrer le nom du groupe, et le tour est joué. Une fois les paramètres configurés, un QR code et un lien seront automatiquement générés. L’organisateur pourra envoyer soit le QR code, soit le lien, soit les deux aux personnes qu’il souhaite inviter à sa Party Walk.

Dans le cadre de cette fonctionnalité, il n’est pas possible d’envoyer d’invitations à des amis dans l’appli. Les QR codes ou les liens peuvent être partagés par e-mail, via des applications de chat, des réseaux sociaux ou d’autres outils de communication.

En tant qu’organisateur, il est possible d’accueillir qu’une seule Party Walk à la fois.

Comment participer à la Party Walk : d’autres personnes ?

1. Pour les joueurs tombant sur des informations concernant une Party Walk organisée par d’autres joueurs sur les réseaux sociaux, les applications de chat ou par e-mail, il faut juste scanner le QR code pour participer ou de cliquer sur le lien.

2. L’application Pikmin Bloom s’ouvrira et un écran de confirmation de participation à la Party Walk s’affichera. Il reste plus qu’à confirmer la participation, et c’est bon !

A. Si jamais l’application Pikmin Bloom n’est pas installée, le lien ou le QR code redirigera vers l’App Store/Google Play Store. Après avoir installé Pikmin Bloom, il ne reste plus qu’à le lancer et créer un compte. Ensuite, un écran de confirmation de participation à la Party Walk apparaîtra et une fois validé, c’est bon pour y participer.