Le dernier Nintendo Direct a surpris les fans avec une avalanche de nouvelles révélations, y compris une poignée de remakes, de remasters et de rééditions très attendues. Parmi ces annonces, Donkey Kong Country Returns HD a particulièrement attiré l’attention … et l’incompréhension. Pourquoi un remake de ce jeu, pourquoi on ne voit presque aucune différence, pourquoi cette série référence du genre est aux abonnés absent ?

Déjà, Nintendo a collaboré avec Forever Entertainment SA pour réaliser Donkey Kong Country Returns HD sur Nintendo Switch. Forever Entertainment SA est un développeur qui a déjà lancé un certain nombre de jeux sur la console hyrbide et est surtout connu pour ses travaux sur Panzer Dragoon: Remake, Front Mission 2: Remake, et THE HOUSE OF THE DEAD: Remake. Dès jeu qui ont tous laissé un sentiment de … « mué »

Retro Studios, très occupé par le développement de Metroid Prime 4: Beyond, n’a pas pu se consacrer à ce remake. Cependant, le soutien financier passé de Nintendo à Forever Entertainment semble avoir facilité ce partenariat de développement. La question reste de savoir si Forever Entertainment est à la hauteur de la tâche consistant à porter un jeu Wii aussi apprécié. La réponse viendra le 16 janvier 2025, date de sortie de Donkey Kong Country Returns HD.

Aujourd’hui, on apprend que le jeu sera vendu au prix fort. Lorsque Metroid Prime Remastered a été lancé, Nintendo a fixé son prix à 40€. Les fans de Nintendo espéraient que ce prix serait le même pour les différents remasters et rééditions HD, mais Nintendo a eu une autre idée. Luigi’s Mansion 2 HD sera lancé dans quelques heures, au prix fort (environ 60€). Ceux qui espéraient que la situation serait différente avec Donkey Kong Country Returns HD seront déçus, car Nintendo vient de révéler un prix de 60€ pour ce titre également.

Qu’est-ce que Donkey Kong Country Returns HD offre de plus que la version Wii originale ? Vous pouvez jouer au jeu tel qu’il a été conçu pour la Wii, ou réduire la difficulté pour obtenir des cœurs supplémentaires et d’autres bonus qui vous faciliteront la tâche. Le jeu a également été amélioré visuellement en HD et comprend les niveaux supplémentaires de la version 3DS. À vous de voir si ce contenu justifie le prix de 60€.

Donkey Kong Country Returns HD for the Nintendo Switch price has been revealed & it’s $60. Metroid Prime Remastered was a budget release; yet Luigi’s Mansion 2 and DKC Return are full priced. This pricing strategy confuses me & the only answer I can figure is brand appeal. pic.twitter.com/sr4YmMix2v — Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) June 26, 2024

Donkey Kong Country Returns est un jeu de plateforme développé par Retro Studios et publié par Nintendo, sorti en 2010 sur la console Wii. Ce titre marque le grand retour de la série Donkey Kong Country, qui a vu le jour sur la Super Nintendo Entertainment System (SNES) dans les années 1990. Avec ce jeu, Retro Studios a su raviver l’esprit de l’original tout en apportant des nouveautés qui ont captivé à la fois les anciens fans et les nouveaux joueurs.

Dans Donkey Kong Country Returns, l’histoire commence sur l’île Donkey Kong, où une tribu maléfique de Tikis appelée la « Tribu Tiki Tak » a envoûté les animaux de l’île pour voler les précieuses bananes de Donkey Kong. Éveillé par la disparition de son stock de bananes, Donkey Kong, accompagné de son fidèle compagnon Diddy Kong, se lance dans une aventure pour récupérer ses biens et vaincre les Tikis.

Le gameplay de Donkey Kong Country Returns reste fidèle à la formule de la série originale, tout en introduisant de nouveaux éléments pour rafraîchir l’expérience. Les joueurs contrôlent Donkey Kong et peuvent être rejoints par Diddy Kong en mode coopératif. Chaque personnage a ses propres capacités spéciales : Donkey Kong peut battre le sol avec ses poings pour découvrir des secrets, tandis que Diddy Kong utilise son jetpack pour flotter brièvement dans les airs.

Le jeu est divisé en plusieurs mondes, chacun composé de niveaux variés allant des jungles luxuriantes aux grottes sombres, en passant par des plages et des usines. Les niveaux sont conçus avec une attention méticuleuse aux détails, offrant des défis de plateforme complexes, des ennemis diversifiés, et de nombreux secrets à découvrir. Les joueurs doivent collecter des objets tels que des bananes, des pièces de puzzle, et des lettres KONG pour obtenir des récompenses et débloquer du contenu supplémentaire.

Donkey Kong Country Returns utilise des graphismes en 2.5D, ce qui signifie que bien que le jeu se joue principalement sur un plan bidimensionnel, les personnages et les environnements sont rendus en trois dimensions. Cela permet des effets visuels spectaculaires et une profondeur de champ qui enrichissent l’expérience de jeu. Les décors sont vibrants et détaillés, capturant l’essence des environnements tropicaux de Donkey Kong avec une touche moderne.

La bande sonore du jeu, composée par Kenji Yamamoto, rend hommage aux musiques emblématiques de la série originale tout en introduisant de nouveaux morceaux mémorables. Les thèmes musicaux sont dynamiques et immersifs, renforçant l’atmosphère des niveaux et l’intensité des défis.

Le succès de Donkey Kong Country Returns a conduit à une réédition sur la Nintendo 3DS en 2013, intitulée Donkey Kong Country Returns 3D, qui incluait des fonctionnalités supplémentaires et des améliorations spécifiques à la console portable.