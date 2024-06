Les précommandes en Amérique du Nord sont également accessibles chez la plupart des détaillants et dans la boutique de Rocket Panda Games, avec une édition « ULTIMATE » comprenant une figurine de Mikoto Nishina.

Los Angeles, Californie – 26 juin 2024 – L’éditeur et développeur Rocket Panda Games a annoncé aujourd’hui que Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (PBBGU) sera disponible en précommande à partir du 27 juin 2024. L’éditeur a également dévoilé une toute nouvelle bande-annonce révélant les premiers éléments de gameplay et les illustrations revisitées du jeu. Le jeu d’action 2D à défilement latéral sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et Epic Game Store le 13 février 2025.

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (PBBGU) est une version entièrement retravaillée de l’opus original sorti il y a dix ans. La nouvelle version comprend un gameplay retravaillé et plus fluide grâce à une refonte complète du jeu avec le moteur Unreal Engine 5, une coopération locale et en ligne, ainsi que des modes Versus pouvant accueillir jusqu’à 8 joueurs du monde entier, avec une prise en charge multiplateforme.

En plus des améliorations graphiques et du gameplay, Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (PBBGU) contient également de nouveaux personnages, notamment des ennemis jouables en mode Arcade. La bande-son du jeu a également été entièrement remastérisée, offrant aux joueurs la possibilité de choisir entre une toute nouvelle bande sonore composée par le groupe de J-rock féminin, Phantom Breakers, et la version classique, selon leurs préférences.

« Les sorties fragmentées par plateformes, pays et langues me frustrent en tant que joueur et en tant que professionnel de l’industrie du jeu, dit M. Panda, le PDG de Rocket Panda Games, qui n’a pas envie de partager une expérience avec ses pairs du monde entier au même moment ? Nous avons fait tout ce qui était possible pour offrir une expérience en ligne harmonieuse tout en nous associant à des éditeurs physiques dans toutes les régions où cela était possible. Nous sommes peut-être des petits indépendants, mais nous ne cesserons jamais de chercher à nous surpasser. »

Les joueurs peuvent d’ores et déjà précommander Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate Standard (39,99 $) et Ultimate Edition (109,99 $), dont la dernière inclut un ensemble d’objets exclusifs tels qu’une figurine Mikoto, un CD de la bande originale, un artbook et un coffret en édition limitée. Une édition numérique (24,99 $) est également disponible en précommande. Vous trouverez plus de précisions sur chaque édition en consultant ce lien.