Le 27 juin 2024. The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui que la nouvelle extension du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), Écarlate et Violet – Couronne Stellaire, sera disponible à partir du 13 septembre 2024 dans tous les magasins participants du monde.

Avec Écarlate et Violet – Couronne Stellaire, les joueurs et joueuses pourront s’immerger dans la Téracristallisation, phénomène découvert dans les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, grâce à l’introduction de Pokémon-ex Téracristal Stellaire dans le JCC Pokémon. Les Pokémon-ex Téracristal Stellaire auront chacun une attaque spéciale stellaire au nom inspiré d’une gemme et coûtant trois types d’Énergies différents. La nouvelle extension présente en outre des illustrations uniques mettant en valeur les brillantes qualités cristallines des Pokémon-ex Téracristal Stellaire.

Les joueurs et joueuses rencontreront des Pokémon qui font leurs débuts officiels dans le JCC Pokémon : Pondralugon, Pomdorochi et le Pokémon légendaire Terapagos, découverts dans le DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Les cartes les plus remarquables de l’extension sont :

3 cartes Dresseur « HIGH-TECH rare »

10 Pokémon-ex et 4 Pokémon-ex Téracristal Stellaire

13 Pokémon « illustration rare »

6 Pokémon et cartes Supporter « illustration spéciale rare »

3 cartes texturées dorées « hyper rare »

Écarlate et Violet – Couronne Stellaire sera disponible dans des boosters, des Coffrets Dresseur d’élite et des collections spéciales dans tous les magasins participants.

Les joueurs et joueuses du JCC Pokémon auront également l’occasion de jouer avec Écarlate et Violet – Couronne Stellaire avant sa sortie en participant à l’un des nombreux tournois d’Avant-première organisés dans le cadre du programme compétitif de Play! Pokémon, et ayant lieu à partir du 31 août dans les magasins indépendants participants.

De plus, avant la sortie de la version sur table, les Dresseurs et Dresseuses pourront jouer avec Écarlate et Violet – Couronne Stellaire à partir du 12 septembre 2024 en version numérique via l’application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS ou Windows. Les Dresseurs et Dresseuses pourront collectionner de nouveaux Pokémon-ex Téracristal Stellaire, combattre à leurs côtés et recevoir des bonus en jeu en se connectant à l’application.