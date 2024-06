Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 28 juin 2024 : Outright Games, en partenariat avec Cyber Group Studios et Maximum Entertainment France, sont heureux d’annoncer la sortie du tout nouveau jeu Gigantosaurus : Dino Sports. Développé par Infinigon et basé sur la série télévisée pour enfants Gigantosaurus, ce party game sportif préhistorique a rugir d’amusement eest maintenant disponible en France en édition physique sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4.

Dans ce jeu de fête sur le thème du sport, jusqu’à 4 joueurs peuvent s’affronter dans les jeux Giganto sur quatre lieux palpitants situés dans le paysage préhistorique de la Crétacie : la savane, la jungle, le désert et le glacier. Incarnez les personnages préférés des fans, Rocky, Mazu, Bill et Tiny, et affrontez-les pour remporter le trophée Giganto ananas, comme dans la série télévisée ! Avec 8 épreuves sportives dynamiques dans le jeu principal, préparez-vous à affiner vos compétences dans une compétition férocement amusante. Deltaplane – Envolez-vous vers les hauteurs et faites éclater les ballons pour accumuler les points tant convoités.

Course sur glace – Évitez les obstacles en faisant avancer votre traîneau à travers des glaciers préhistoriques.

Triathlon des Raptors – Courez, nagez et enfourchez un vélociraptor dans votre course vers la victoire.

Surf Voltige – Préparez-vous à surfer sur les vagues et à montrer vos meilleures figures aériennes.

Dino Fruit Blast – Testez votre adresse en lançant des noix de coco dans la bouche de plantes affamées et de dinosaures amicaux.

Escalade – Escaladez les hauteurs de la Crétacie tout en évitant les chutes de rochers.

Stop & Go – Courez jusqu’à la ligne d’arrivée mais ne réveillez pas Giganto, son puissant rugissement pourrait bien vous emporter.

Plongeon artistique – Suivez le rythme de la musique pour vous pavaner et prendre des poses épiques. Les jeunes joueurs peuvent se plonger dans l’univers de la série télévisée tant appréciée en débloquant de nouveaux défis dans un ensemble de 27 mini-jeux passionnants. Avec une tonne de surprises qui raviront les jeunes fans, ainsi que la possibilité de s’entraîner pour le tournoi principal dans des modes solo palpitants des jeux principaux, les défis incluent même la possibilité de faire des ravages en tant que Giganto, la star du jeu, et bien plus encore ! Conçu en pensant aux plus jeunes joueurs, de nombreux éléments de conception ont été incorporés pour permettre un gameplay intuitif et un maximum de plaisir. Avec des commandes simples et cohérentes pour tous les défis, des didacticiels permettant aux enfants de s’entraîner avant de concourir, deux modes de difficulté et des messages vocaux pour les guider pendant le jeu, les joueurs de tous niveaux pourront se plonger directement dans le jeu. Avec l’inclusion d’un mode multijoueur local jusqu’à 4 joueurs, toute la famille peut se mesurer aux jeux Giganto ! Stephanie Malham, directrice générale d’Outright Games, a déclaré : « C’est un plaisir de célébrer le lancement de Gigantosaurus : Dino Sports avec nos amis de Cyber Group Studios. C’est toujours un plaisir de revenir à cette marque emblématique pour les enfants et nous nous efforçons de l’adapter de manière authentique en proposant des expériences interactives passionnantes dont toute la famille peut profiter. Dans ce dernier jeu, nous avons enrichi l’expérience du joueur en introduisant un élément narratif entre les mini-jeux, ce qui donne une continuité au gameplay et augmente la valeur du divertissement avec l’humour caractéristique que les fans adorent« . Thierry Braille, vice-président de la division jeux interactifs et vidéo, et Dominique Bourse, directeur de l’exploitation de Cyber Group Studios, ont déclaré : « Ce fut un plaisir de travailler à nouveau avec Outright Games pour la création du plus grand jeu Gigantosaurus à ce jour. Gigantosaurus : Dino Sports incorpore la narration ludique et les visuels colorés caractéristiques de la série avec un gameplay engageant, que tous les fans peuvent apprécier.’‘

Gigantosaurus : Dino Sports est basé sur la série télévisée d’animation à succès Gigantosaurus, actuellement diffusée en streaming dans le monde entier sur Disney+ et Netflix et diffusée internationalement sur des chaînes majeures telles que Disney Junior dans le monde entier, et France Télévisions en France. Produite par Cyber Group Studios, la série compte maintenant 3 saisons regroupant 156 épisodes de 11 minutes chacun. Elle est basée sur le livre de Jonny Duddle publié par Bonnier Books UK Ltd, qui s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde. La série animée suit les aventures de quatre jeunes dinos – Rocky, Bill, Tiny et Mazu – qui partent à la découverte de leur monde, affrontent leurs peurs, travaillent ensemble pour résoudre des problèmes, en apprennent plus sur le mystérieux Gigantosaure lui-même – et s’amusent beaucoup tout au long du chemin.