La nouvelle version remastérisée de Sam & Max : The Devil’s Playhouse vient d’obtenir une date de sortie. Elle sera lancée sur Nintendo Switch le 14 août 2024. Sam & Max : The Devil’s Playhouse a fait ses débuts en 2010, mais il n’était jamais apparu sur une console Nintendo auparavant. Le remaster reçoit un ensemble de mises à jour graphiques.

Cela fait suite aux Remastered d’autres jeux de la série. Une version remastérisée de Sam & Max : Save the World est arrivée sur Nintendo Switch fin 2020, suivie de Sam & Max : Beyond Time and Space l’année suivante.

« Sam & Max: The Devil’s Playhouse » est un jeu d’aventure épisodique développé par Telltale Games. Il s’agit de la troisième saison de la série Sam & Max, mettant en scène Sam, un chien détective, et Max, son compagnon lapin hyperactif. Cette saison est particulièrement appréciée pour son histoire captivante, ses mécanismes de jeu uniques et son humour.

Dates de sortie et plateformes :

Le jeu a été publié en cinq épisodes entre avril et août 2010.

Disponible sur plusieurs plateformes, y compris Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 et iOS.

Épisodes

The Penal Zone (15 avril 2010) The Tomb of Sammun-Mak (18 mai 2010) They Stole Max’s Brain! (22 juin 2010) Beyond the Alley of the Dolls (20 juillet 2010) The City That Dares Not Sleep (30 août 2010)

L’intrigue principale de « The Devil’s Playhouse » tourne autour d’un mystérieux coffre à jouets et des pouvoirs psychiques qu’il confère. Max obtient divers pouvoirs psychiques tout au long de la saison, ce qui ajoute une dimension supplémentaire aux mécanismes de jeu. Les joueurs doivent utiliser ces pouvoirs pour résoudre des énigmes et progresser dans l’histoire. Chaque épisode développe l’intrigue globale tout en introduisant de nouveaux défis et personnages.

Le gameplay se distingue par l’utilisation des pouvoirs psychiques de Max, comme la téléportation, la lecture des pensées et la projection astrale. Ces pouvoirs sont essentiels pour résoudre les énigmes et surmonter les obstacles rencontrés par le duo.