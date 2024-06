Le jeu classique Star Wars : Bounty Hunter arrive sur l’eShop Nintendo Switch, vient d’annoncer Aspyr. La sortie est prévue pour le 1er août 2024. Star Wars : Bounty Hunter est un jeu d’action et d’aventure à la troisième personne qui a été lancé en 2002. Il s’agit d’une nouvelle réédition d’un classique de Star Wars par Aspyr.

Il y a très longtemps, dans une galaxie très très lointaine… il y avait un personnage de Star Wars portant le nom de Boba Fett.

À peine capable de parler, il devint vite le repas d’une créature Sarlacc, mais sa petite contribution à l’univers de Star Wars est devenue une légende. C’est à juste titre que George Lucas a décidé de faire figurer l’histoire de la famille de Fett dans ses épisodes précédent les premiers Star Wars, et dans l’Episode II les fans eurent la chance de découvrir l’histoire dans son intégralité. C’est là que l’enfance de Boba Fett nous fut présentée et, plus important, on rencontra aussi son père Jango.

Paré de son armure Mandalorian à rayures bleues, aux commandes du vaisseau familier à Fett, Slave 1, et équipé d’un armement parmi les plus terrifiants de tout le système stellaire, Jango était vraiment un personnage marquant de Star Wars Episode II. Et il atteint maintenant un véritable statut de star, avec la sortie de son propre jeu vidéo.

Placé entre les Episodes I et II, Star Wars Bounty Hunter vous offre la chance d’enfiler les chaussures de Jango et de faire disparaître la lie de l’univers grâce à un inégalable arsenal d’armes et de gadgets. On a embauché Jango pour poursuivre un dangereux Dark Jedi – le leader d’une secte mystérieuse – ce qui serait déjà assez compliqué pour qu’on se passe de l’apparition d’une vieille figure du passé de Jango, qui semble nourrir des projets fort différents. Parcourez 18 niveaux de chasse à la prime, en vue subjective à la troisième personne, alors que Jango voyage des terres sableuses de Tatooine aux vertigineux décors urbains de Coruscant, à la poursuite de ses proies, en rencontrant de nombreuses vieilles connaissances (et pas tellement amicales) issues de la galaxie Star Wars.

Vous aurez bien besoin de tout l’arsenal d’armes et de gadgets de Jango, dont les classiques pistolets lasers et le sac à dos lance-roquette, plus une torche capable de découper des portes closes. Pratique quand on a oublié ses clés… Le jeu regorge de séquences cinématiques et d’effets sonores de Star Wars, grâce à Industrial Light and Magic et Skywalker Sound. En plus, Star Wars Bounty Hunter permet aussi de savoir pourquoi Jango Fett fut choisi pour servir de modèle aux combattants clonés de l’armée, comme on le voit dans Star Wars Episode II, ce qui est un plus indéniable pour les fans.

« Star Wars: Bounty Hunter » est un jeu vidéo d’action-aventure développé par LucasArts et sorti en 2002. Ce jeu met en avant Jango Fett, l’un des chasseurs de primes les plus célèbres de l’univers Star Wars, et explore son passé avant les événements de « Star Wars: Episode II – Attack of the Clones ».

L’intrigue de « Star Wars: Bounty Hunter » se déroule entre les Épisodes I et II de la saga Star Wars. Le jeu raconte l’histoire de Jango Fett, un chasseur de primes mandalorien, et suit sa quête pour capturer une mystérieuse et puissante Dark Jedi nommée Komari Vosa. Le jeu commence avec une mission de Jango sur la lune d’Oovo IV, où il est engagé par le Comte Dooku, sous le pseudonyme de Darth Tyranus, pour traquer Vosa et mettre fin à ses activités criminelles. Cette mission conduit Jango à travers diverses planètes et environnements, tout en affrontant des ennemis variés et en découvrant les mystères de l’organisation de Vosa, la Bando Gora.

Le gameplay de « Star Wars: Bounty Hunter » combine des éléments de tir à la troisième personne et d’aventure. Voici quelques aspects clés du gameplay :

Combat et Armes : Jango est équipé de son fidèle jetpack, de ses blasters doubles, et d'un arsenal varié d'armes et de gadgets, y compris des grenades, des flamethrowers et des câbles de capture.

Exploration : Les joueurs explorent divers environnements, des prisons de haute sécurité aux jungles denses, tout en utilisant le jetpack de Jango pour atteindre des zones inaccessibles.

Chasse aux Primes : Un des aspects uniques du jeu est la possibilité de scanner et de capturer des criminels recherchés pour des primes supplémentaires, ajoutant une couche stratégique au gameplay.

Puzzles et Plates-formes : En plus du combat, le jeu comprend des éléments de puzzle et de plates-formes, nécessitant des compétences de navigation et de résolution de problèmes.

À l’époque de sa sortie, « Star Wars: Bounty Hunter » était salué pour ses graphismes immersifs qui capturaient l’essence de l’univers Star Wars. Les environnements détaillés et les modèles de personnages étaient parmi les points forts. Le jeu bénéficiait également d’une bande-son dynamique et d’effets sonores authentiques, y compris les célèbres thèmes musicaux de John Williams et les effets sonores de blaster.

La réception critique de « Star Wars: Bounty Hunter » a été mitigée. Voici quelques points souvent mentionnés dans les critiques :

Points Positifs : Le scénario captivant qui enrichit l'univers de Star Wars en explorant le passé de Jango Fett. Le gameplay varié, mêlant action, exploration et chasse aux primes. Les graphismes et la bande-son qui ajoutent à l'immersion.

Points Négatifs : La caméra et les contrôles parfois jugés imprécis ou frustrants. La difficulté inégale, avec certaines sections du jeu considérées comme trop difficiles ou mal équilibrées. Quelques critiques sur la répétitivité des missions et des objectifs.

« Star Wars: Bounty Hunter » est initialement sorti sur PlayStation 2 et Nintendo GameCube. Il a été réédité plus tard sur PlayStation 3 et PlayStation 4 via le PlayStation Network.