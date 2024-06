Prenez le contrôle de vos alter egos et partez en mission pour sauver le multivers dans ce rogue-lite de plateforme plein d’action ! Explorez des mondes de science-fiction et plongez dans des combats effrénés qui mettront vos talents à l’épreuve.



Par le développeur de Brawlout. Vous voyagerez entre plusieurs réalités, dans le but de sauver un multivers avant qu’il ne s’effondre totalement. Le jeu est déjà listé sur l’eShop pour 19,99 €.

UN ROGUE-LITE QUI VOUS FERA VOYAGER DANS LE MULTIVERS

Le multivers est en constant changement. Traversez une série de niveaux en génération procédurale, des défis élaborés spécialement et des arènes qui mettront vos talents à rude épreuve. Tous les décors en 3D sont construits à partir de centaines d’éléments créés à la main.

DES COMBATS INTENSES

Les armes disponibles et le système de combat vous permettront de mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans d’autres jeux d’action. Vous allez glisser, sauter et esquiver avant de répliquer avec des armes uniques et des capacités explosives.

TROIS PERSONNAGES, TROIS UNIVERS À EXPLORER

Chacun de vos alter egos aura son propre monde à explorer. Chaque monde abrite des biomes uniques et vous permettra d’obtenir des armes et des capacités particulières. Découvrez des paysages désolés et des cavernes remplies de mutants. Infiltrez-vous dans des forges et des laboratoires gérés par des machines. Survivez dans les bas-fonds de cités oubliées des humains.

UNE PROGRESSION CONSTANTE

Débloquez des améliorations permanentes et découvrez de nouveaux points de départ pour vos runs en occupant les lieux emblématiques de chaque univers. Vous n’arrivez plus à progresser ? Alors, commencez votre aventure depuis un autre endroit ! Peu importe où vous allez commencer ou mourir, vous trouverez toujours un moyen de continuer l’aventure.