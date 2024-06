Cela fait quelques années que nous avons parlé de River Tails : Stronger Together, mais la version Switch a désormais une date de sortie. Un listing sur l’eShop indique que le jeu sera lancé la semaine prochaine, le 4 juillet 2024 pour 19€50. River Tails : Stronger Together, un jeu d’aventure coopératif en 3D, a été financé pour la première fois sur Kickstarter en 2021. La version PC est sortie en décembre, il a donc fallu attendre environ six mois pour que la version Switch soit finalisée.

Joignez vos forces à celles de votre coéquipier pour vaincre les boss de fin de niveau et résoudre les énigmes environnementales. Incarnez Furple, le chaton violet curieux et hyperactif, ou Finn, le poisson rouge solitaire et perpétuellement boudeur.Partez en voyage sur la rivière avec ce drôle de couple.

La destination?

La montagne glacée où la famille de Furple est en danger de mort.

Pourrez-vous les sauver à temps?

■Plongez dans des environnements naturels étonnants.

Dans River Tails, vous vivrez un voyage épique et visuellement époustouflant entre la terre et l’eau. Explorez la flore de forêts tropicales inexplorées, plongez dans l’atmosphère magique des grottes, traversez le marécage traître (si vous le pouvez!). Ce n’est qu’alors que vous atteindrez la montagne gelée. Sur votre chemin, vous rencontrerez un large éventail de la faune locale – mais assurez-vous de savoir qui est votre ami et qui ne l’est pas avant qu’il ne soit trop tard!

■Un gameplay innovant et évolutif

Votre voyage sera ponctué de défis innovants et amusants sur le thème de la rivière. Il n’y a pas deux niveaux identiques dans River Tails. Découvrez de nouveaux défis, de nouvelles mécaniques et de nouveaux ennemis au fur et à mesure de votre progression dans l’aventure. Pour réussir, il est absolument indispensable de travailler avec votre partenaire.

■Des boss à couper le souffle

Ils peuvent être assez effrayants, mais en maîtrisant les principaux mécanismes de coopération dès le début du jeu, vous aurez toutes les compétences nécessaires pour vaincre ces ennemis un peu trop colériques. Gardez votre calme et travaillez ensemble. Les patrons ne sont pas mauvais, mais ils ont des problèmes de colère pour lesquels ils devraient consulter un spécialiste. Ils sont très protecteurs de leur territoire et ne sont pas très heureux lorsqu’un chaton fringant et un poisson avec des algues dans la bouche s’approchent trop près.

■Jouez une partie en coopération en mode solo!

River Tails est spécifiquement conçu pour deux joueurs, mais nous n’aimions pas l’idée d’un jeu qui ne peut être joué que d’une seule façon. C’est pourquoi nous avons ajouté le mode LoneWolf. Nous avons ajouté un mode de contrôle spécial qui vous permet d’incarner les deux personnages avec une seule manette. La coordination devient entre une partie de votre cerveau et l’autre!