Une nouvelle fuite a révélé qu’Ys Memoire : The Oath in Felghana recevra une version anglaise en Occident.

XSEED a récemment annoncé qu’il présenterait un titre non spécifié à l’Anime Expo 2024 la semaine prochaine. Il s’avère que ce jeu est Ys Memoire : The Oath in Felghana. Alors que la nouvelle devait être annoncée dans quelques jours, des messages publiés sur les médias sociaux partagent l’annonce. Ces messages ont depuis été supprimés. Le jeu est sorti en 2023 au Japon.

Ys Memoire : The Oath in Felghana est un remaster HD d’Ys : The Oath in Felghana (initialement sorti sur PSP en 2018), qui est lui-même un remake du jeu original Ys III : Wanderers of Ys (1989). Cette nouvelle version devrait offrir une foule d’améliorations, notamment des visuels HD, de nouvelles scènes parlées, y compris les voix du protagoniste Adol, et la possibilité de choisir entre des portraits et des musiques de personnages classiques ou de nouvelles versions « Refine ». En plus des « événements » vocaux pour les plus de 30 personnages du jeu, des voix off ont également été ajoutées pour le protagoniste Adol Christin, qui sera doublé par Yuki Kaji.

Le gameplay de « Ys Memoire: The Oath in Felghana » est centré sur des combats en temps réel rapides et fluides. Les joueurs contrôlent Adol, utilisant une combinaison d’attaques, de sauts et de compétences spéciales pour vaincre les ennemis. Le jeu intègre également des éléments de plateforme et des énigmes légères, ajoutant de la variété à l’expérience.

Améliorations de la Version Memoire

Après les événements de « Ys II », Adol Christin et son ami Dogi décident de partir en voyage. Dogi veut retourner dans sa ville natale, Felghana, pour voir comment elle a changé depuis son départ. Ils arrivent dans la région de Felghana et découvrent rapidement que les choses ne vont pas bien.

Arrivée à Felghana

À leur arrivée, Adol et Dogi rencontrent Elena Stoddart, une amie d’enfance de Dogi. Elle leur explique que la région est sous la menace de créatures monstrueuses et que son frère, Chester Stoddart, a récemment rejoint les forces du mal en travaillant pour le comte McGuire, le gouverneur tyrannique de Felghana.

Adol commence à explorer les différents endroits de Felghana, affrontant des monstres et aidant les habitants en détresse. Il découvre que le comte McGuire et Chester cherchent à réveiller une ancienne puissance maléfique pour obtenir un pouvoir illimité. Adol doit collecter trois artefacts magiques dispersés dans la région pour empêcher cette catastrophe.

Les Artefacts et la Tour de Dahm

Les artefacts sont gardés par des monstres puissants et sont cachés dans des lieux dangereux comme les mines et les montagnes. Adol affronte ces gardiens et réussit à rassembler les trois artefacts. Pendant ce temps, Chester réalise que ses actions pourraient détruire Felghana, mais il se sent piégé par son engagement envers McGuire.

Adol se rend ensuite à la Tour de Dahm, une structure mystérieuse et sinistre, pour arrêter Chester et McGuire. Au sommet de la tour, il affronte Chester dans un combat intense. Chester, voyant qu’il ne peut gagner et comprenant l’ampleur de ses erreurs, se sacrifie pour aider Adol à arrêter McGuire.

Adol affronte ensuite McGuire, qui a déjà commencé le rituel pour réveiller la puissance maléfique. Après une bataille acharnée, Adol réussit à vaincre McGuire et à sceller définitivement le pouvoir maléfique, sauvant ainsi Felghana.