À partir du 18 juillet, alors que la série de jeux GUNAM BREAKER célèbre son 11e anniversaire, ces thèmes prospèrent puisque les joueurs de consoles du monde entier auront l’occasion de tester GUNDAM BREAKER 4.

Bandai Namco Entertainment America Inc. organisera un test en réseau ouvert sur console pour le jeu du 18 au 20 juillet, sur Nintendo Switch. Le titre sortira sur Nintendo Switch le 29 août prochain.

L’Open Network Test permet aux joueurs de console de s’essayer à GUNDAM BREAKER 4, la première entrée numérotée de la série qui arrive en Occident. Ils peuvent assembler de magnifiques créations Gunpla à partir de plus de 20 Mobile Suits, ce qui leur donne un avant-goût des plus de 250 costumes de base qui seront disponibles dans le jeu complet au lancement. Ils peuvent ensuite donner vie à ces créations et rejoindre leurs amis et d’autres joueurs dans des batailles multijoueurs en coopération à 3 joueurs pour vaincre des vagues de Gunpla ennemis, y compris des mechas boss géants. En battant les ennemis, les joueurs collectent des pièces pour fabriquer des Mobile Suits plus grands et plus performants. L’ONT comprendra également une première dans la série : les joueurs pourront utiliser leurs créations Gunpla comme avatar dans le lobby multijoueur, où ils pourront interagir et s’exhiber avant de se lancer dans des combats en coopération.

Les sessions de GUNDAM BREAKER 4 ONT sont programmées comme suit : le 19 juillet (2h à 7h00 du matin, puis 11h à 16h) suivi d’une autre session du 20 juillet (4h00) au lendemain (8h00).

GUNDAM BREAKER 4, le légendaire jeu d’action et de modélisme, se déroule dans un futur proche où les constructeurs amateurs utilisent des simulations pour créer des costumes personnalisés et les combattre dans des batailles virtuelles. Les joueurs collectent du butin en cassant des morceaux pendant les combats, puis utilisent ces morceaux pour construire de nouvelles créations hybrides plus puissantes en utilisant les options de personnalisation du jeu pour relever des défis plus difficiles. La série permettra aux joueurs de personnaliser leurs Gunpla grâce à plus de 250 kits de base, des pièces qui peuvent être acquises en battant des ennemis et en participant à des combats qui mettront en scène des Gunpla de différents niveaux. Le jeu introduit une toute nouvelle fonctionnalité dans la série : les joueurs pourront utiliser deux armes différentes pour réaliser des combos uniques dans leur quête des meilleures pièces pour construire le Gunpla parfait.

Entre les combats, les joueurs ont accès aux options de personnalisation les plus poussées de l’histoire de la franchise. Un garage mecha robuste permet aux joueurs de personnaliser leurs créations avec de nouvelles pièces ainsi que de la peinture, des décalcomanies et de l’altération pour créer l’expression mecha ultime pour les fans de GUNDAM. Une toute nouvelle fonctionnalité du jeu, le mode Diorama, permet aux joueurs de construire des scénarios élaborés avec une variété d’arrière-plans, d’éléments environnementaux et d’effets spéciaux, et de placer et poser leurs créations Gunpla comme des modèles hautement articulables pour créer des scènes mémorables. Pour la première fois dans la série, le jeu proposera une voix anglaise en plus de la voix japonaise originale.