Annoncé il y a un mois lors du premier IGN Live, le remaster de « The Thing » ,le jeu vidéo de 2002 basé sur le film culte de Carpenter de 1982) devrait arriver dans le courant de l’année 2024 sur Nintendo Switch.

Lors d’une interview de Nightdive Studios donnée au site nintendolife, les développeurs ont assurés qu’ils ajouteraient la possibilité de pouvoir jouer au gyroscope sur Nintendo Switch ainsi que d’améliorer la prise en main et l’ambiance générale du jeu.

Voici l’interview traduite que le studio a donné au site :

Nintendo Life : Tout d’abord, pourquoi The Thing ? Qu’est-ce qui vous a donné envie de revisiter ce titre ?

Larry Kuperman : Pour commencer, nous sommes tous fans du film classique ainsi que du jeu lui-même. Rappelez-vous que le jeu est sorti à l’origine en 2002 ; nous avons trouvé que le jeu était brillant, mais imparfait dans le sens où les développeurs originaux l’ont poussé aussi loin que la technologie de l’époque le permettait. Aujourd’hui, avec les systèmes de jeu modernes, nous avons une chance de réaliser leur vision.

Stephen Kick : J’ai toujours été un grand fan d’horreur et lorsque le jeu est sorti, je l’ai joué dès le premier jour. C’était le premier jeu sous licence qui respectait l’héritage du film, et le fait qu’il s’agisse d’une suite officiellement considérée comme canonique le rendait incroyablement spécial. The Thing est un titre que je voulais remasteriser depuis la création de Nightdive et je suis honoré que nous ayons l’opportunité d’introduire une nouvelle génération de fans à ce jeu incroyable.

Nightdive a déjà traité plusieurs grandes licences, mais The Thing est sans doute l’une des franchises d’horreur les plus vénérées de tous les temps. Quel effet cela fait-il de prendre les rênes de ce projet ?

Larry : Je pense que « révérence » est exactement le bon mot. C’est à la fois vraiment excitant et un peu terrifiant en même temps.

Stephen : J’ai l’affiche légendaire de The Thing par Drew Struzan accrochée devant mon bureau. Cela semble irréel de travailler sur cette propriété, mais cela en dit long sur le chemin parcouru par Nightdive pour offrir certaines des meilleures expériences remasterisées. Je ne pourrais pas être plus fier de ce que notre équipe a accompli. Mon seul espoir est que les fans du jeu et du film aiment ce que nous allons livrer.

Le titre original a été publié par Black Label Games de Vivendi sur PC et par Konami sur consoles – a-t-il été difficile d’obtenir les droits pour travailler sur ce projet ?

Larry : Je ne peux pas commenter les détails du contrat, mais les fans doivent savoir que nous travaillons depuis plusieurs années pour obtenir les droits de ce jeu.

Quelle importance avait la présence de Mark Atkinson, l’un des directeurs originaux, pour aider ? Quel genre d’informations a-t-il fournies ? D’autres membres de l’équipe originale ont-ils aidé ?

Larry : Absolument ! Ron Ashtiani a été le premier des anciens à nous rejoindre sur ce projet, et c’est Ron qui nous a présenté Mark. Ron et Mark travaillent directement avec notre équipe quotidiennement. Ils ont été essentiels pour nous aider à comprendre la vision du jeu original, en nous indiquant les choses qu’ils auraient changées ou améliorées s’ils avaient eu la technologie et le temps.

Outre les visuels, pouvez-vous parler des autres améliorations apportées au jeu ?

Larry : Je ne peux pas vraiment entrer dans les détails, à la fois parce que nous voulons surprendre les fans et parce que le jeu est encore en développement. Mais les fans doivent s’attendre à des améliorations significatives de la qualité de gameplay tout en restant très fidèles à la vision originale. Comme toujours, notre objectif est de donner aux fans une remasterisation qui « se joue comme vous vous en souvenez » mais en un peu mieux.

Stephen : Une chose que je mentionnerai est que l’éclairage subit une refonte massive. The Thing était une expérience cinématographique terrifiante, et nous examinons de près le film et son éclairage pour insuffler la même atmosphère dans le jeu.

Quelles sortes de défis avez-vous rencontrés avec ce projet ? Avez-vous rencontré des difficultés que vous n’aviez peut-être pas rencontrées avec les jeux précédents ?

Larry : Je ne considérerais pas cela comme une « difficulté » mais grâce à Ron et Mark, nous avons reçu une énorme quantité de ressources et de matériaux originaux. Certains sont utilisés dans le jeu lui-même. Pour le reste, nous essayons de décider de la meilleure manière de les préserver. C’est le genre de défi qu’il est bon d’avoir.

Vos jeux auront un grand attrait pour les publics plus âgés qui ont peut-être joué à l’original, mais comment allez-vous attirer de nouveaux fans avec The Thing : Remastered ?

Larry : La réaction des fans à notre annonce de The Thing a été spectaculaire et s’est étendue bien au-delà des joueurs qui ont joué à l’original. Les fans du film et des films d’horreur en général, les personnes qui pourraient ne pas être intéressées par les jeux, constituent le plus grand nouveau secteur de notre public. En regardant le nombre de vues de la bande-annonce, ainsi que d’autres facteurs, nous montre que ce titre aura un attrait grand public.

Nous savons que vous visez une résolution 4K et une performance de 144fps, mais que pouvez-vous nous dire sur la version Switch en particulier ? La performance sera-t-elle similaire à celle des versions précédentes comme PO’ed et Dark Forces ?

Larry : Oui, The Thing aura toutes les améliorations de performance que les fans attendent des titres Nightdive. La Switch recevra également le gyroscope pour viser.

De nombreux jeux Nightdive proposent des options pour un aspect plus « rétro » qui pourrait plaire aux fans du titre original. Est-ce le cas avec The Thing ?

Stephen : Avec ce titre spécifique, en raison de la complexité des ressources, il n’y aura pas d’option pour basculer entre les visuels originaux et remasterisés.

Enfin, avez-vous des films ou des séries télévisées d’horreur très appréciés que vous pensez bien se traduire en jeux vidéo ?

Stephen : Personnellement, j’aimerais voir le film Mandy adapté en jeu, mais en tant que suite, de la même manière que le jeu The Thing a été adapté. Quelque chose dans le fait de contrôler Nicolas Cage en vue à la troisième personne, alors qu’il combat des démons et des cultistes new-age avec des tronçonneuses et cette énorme hache, m’excite.

J’aimerais aussi voir Annihilation obtenir une sorte d’adaptation – c’est essentiellement une version moderne de The Colour Out of Space de H.P. Lovecraft, mais mieux adaptée pour un jeu. Jouer en tant qu’équipe d’explorateurs avec différentes disciplines plongés dans un environnement en constante évolution, plein de merveilles et d’horreurs. Par coïncidence, il y a eu une adaptation cinématographique de l’histoire originale avec Nicolas Cage, donc d’une manière ou d’une autre, nous aurons Nicolas Cage dans un jeu d’horreur !

Vous pourrez retrouver l’interview originale sur le site de nintendolife en cliquant juste ici.