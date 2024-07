Sur fond de tournoi de l’UEFA EURO 2024, des jeunes de la région ont participé à des séances d’entraînement dirigées par l’UEFA et animées par le FC FUTURES et ambassadeur Adidas Ian Wright, inspirant ainsi la prochaine génération avec le Jeu Universel.

Cologne, 25 juin 2024 – La semaine dernière, EA SPORTS FC™ FUTURES a organisé un événement dans le cadre du Festival du football de l’UEFA au cœur de la Fan Zone de l’UEFA EURO 2024 à Berlin, à la Maison Adidas Football. Après avoir fait découvrir le football amateur à plus de 170 000 personnes* au cours de sa première année, l’événement d’aujourd’hui a vu l’initiative FC FUTURES collaborer avec Adidas et l’UEFA pour organiser des séances d’entraînement pour plus de 50 adolescents et adolescentes locaux, dans un effort continu pour faire grandir le Jeu Universel pour tous.

​Les séances d’entraînement, dirigées par des entraîneurs officiels de l’UEFA et de la Fédération allemande de football (DFB), sont tirées de la FC FUTURES Academy , une bibliothèque d’entraînement en ligne en libre accès, actuellement disponible en six langues, dont l’allemand, qui utilise des séquences de jeu d’EA SPORTS FC 24 afin d’améliorer les compétences footballistiques. L’utilisation par FC FUTURES de séquences de jeu pour la bibliothèque de pratiques d’entraînement brouille les frontières entre les mondes physique et numérique du football, offrant aux joueurs et aux entraîneurs un moyen innovant d’encourager la participation au jeu.

​ »C’est une source d’inspiration d’être ici à l’UEFA EURO 2024, non seulement pour voir le meilleur du football masculin européen s’affronter, mais aussi pour accueillir les séances d’entraînement FC FUTURES pour la prochaine génération », a déclaré James Salmon, directeur marketing senior, EA SPORTS FC. « Nous sommes incroyablement reconnaissants envers nos partenaires de l’UEFA et d’Adidas qui s’engagent également à développer des programmes de football accessibles et organisés par les communautés, et nous sommes impatients de poursuivre notre investissement avec la deuxième année de FC FUTURES afin de développer le jeu pour tout le monde. »

​Les séances d’entraînement ont eu lieu à la la Maison Adidas Football dans la Fan Zone de l’UEFA EURO 2024, et ont été axées sur la vitesse – inspirées par la réintroduction par Adidas de la chaussure de football F50, telle que présentée dans EA SPORTS FC 24. Après une pause de 9 ans, l’emblématique F50 marque son retour avec une technologie améliorée conçue pour aider les athlètes d’aujourd’hui à utiliser leur vitesse pour briser les schémas de jeu rigides et expérimenter le plaisir de jouer au football selon leurs propres termes.

​ »Nous sommes ravis d’apporter le football amateur au tournoi de l’UEFA EURO 2024 de cette année se déroulant en Allemagne avec EA SPORTS FC », a déclaré Olivier Doglia, responsable de l’éducation technique et du développement de l’UEFA. « Les pratiques d’entraînement innovantes d’EA SPORTS FC FUTURES fusionnent parfaitement les expériences de football virtuelles et réelles et, ensemble, nous visons à inspirer la prochaine génération à entrer sur le terrain et à participer au Jeu Universel, tout comme leurs héros nationaux sur le terrain de l’UEFA EURO 2024. »

​Ian Wright, ambassadeur de FC FUTURES et d’Adidas, s’est également joint à la session, offrant aux jeunes une expérience vraiment mémorable, partageant également sa propre expérience du football amateur, et soulignant l’importance que des initiatives comme FC FUTURES peuvent avoir sur les jeunes générations.

​ »Je suis ravi d’être ici à l’UEFA EURO 2024 pour un tournoi incroyable et de voir EA SPORTS FC FUTURES et Adidas s’associer pour soutenir la prochaine génération de jeunes joueurs », a déclaré Ian Wright. « Apporter du football de proximité à des événements comme celui-ci est une grande source d’inspiration pour ces jeunes joueurs locaux et montre vraiment l’importance de soutenir le football à tous les niveaux. »

​La Maison Adidas Football, située dans la Fan Zone de l’UEFA EURO 2024 en face du Reichstag, sera active tout au long du tournoi. Cette zone de 18 000 m² offre aux visiteurs la possibilité de vivre la grande fête du football, où ils sont invités à participer, à regarder, à profiter et à célébrer la joie du jeu. Les fans peuvent également jouer à l’authentique UEFA EURO 2024 dans EA SPORTS FC 24 dans la zone de jeu dédiée à EA SPORTS FC 24.