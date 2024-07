Des rumeurs circulaient sur l’annonce imminente d’un nouveau jeu Bleach, et alors que les fans s’attendaient à un énième gacha, Bandai Namco a pris tout le monde de court en dévoilant Bleach: Rebirth of Souls, développé par Tamsoft Corporation. Toutefois, sans se montrer excessivement ambitieux, le jeu coche la classique case de l’arena fighter avec ses propres mécaniques, notamment le déblocage de certaines attaques lorsque les points de vie diminuent.

Les attentes étaient peut-être un peu plus élevées pour un éditeur qui avait annoncé plus tôt cette année vouloir se consacrer à des projets plus ambitieux. Malgré tout, on reste optimiste et il nous reste encore beaucoup de temps pour être rassuré ou non, vu qu’aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour ce titre prévu sur PC, PlayStation 4/5 et Xbox Series. Le jeu a déjà un site officiel en Français.

Par ailleurs, étant donné l’absence de date de sortie, il est également possible que Bleach: Rebirth of Souls soit lancé sur la prochaine console de Nintendo, la fameuse « Switch 2 ».

En parlant de Nintendo Switch, parlons de celle qui est entre nos mains. KLab vient d’annoncer que Bleach : Brave Souls, un jeu d’action 3D Free 2 Play basé sur la série manga/anime Bleach, arrivera sur Nintendo Switch le 11 juillet.

KLab ne donne pas beaucoup de détails sur la version Nintendo Switch et précise seulement qu’elle sera en anglais, japonais, français et lchinois. Cette version Nintendo Switch de Bleach : Brave Souls arrive dans le cadre de la nouvelle stratégie de KLab, qui consiste à s’étendre sur plusieurs plateformes et appareils afin de s’assurer qu’un maximum de joueurs puissent profiter de leurs jeux. Lancé pour la première fois en 2015, Bleach : Brave Souls a été téléchargé plus de 90 millions de fois (y compris les téléchargements répétés).

Bleach: Brave Souls est un jeu vidéo mobile développé par KLabGames, basé sur le manga et l’anime Bleach de Tite Kubo. Lancé initialement au Japon en juillet 2015, le jeu est disponible sur les plateformes iOS et Android, et a également été porté sur PC via Steam en août 2020. Je vous propose un petit copte rendu sur le jeu: