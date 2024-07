Les sorties de jeux de course sur Nintendo Switch ne sont pas légion ces derniers temps. Heureusement, l’éditeur Maximum Entertainment a pensé aux joueurs avides de sensations de vitesse et s’apprête à lancer Hot Lap Racing le 16 juillet prochain sur notre console préférée. Cerise sur le gâteau? Ce titre a été développé en France! Et nous avons déjà pu nous faire une première idée sur le jeu, alors on se cale confortablement dans son siège baquet, on attache ses harnais, et c’est parti pour un tour de chauffe!

En bonne place sur la GRID de départ?

Sur le papier, Hot Lap Racing s’inscrit sur le même segment que GRID Autosport sorti il y a presque cinq ans sur Switch. Il met en effet à l’honneur les courses sur circuit au travers de différentes disciplines, actuelles ou historiques, du sport automobile ; en effet, outre les courses de monoplace ou d’endurance qui ont toujours cours actuellement, Hot Lap Racing nous propose également de prendre part à des courses de tourisme ou encore de supertourisme qui ont fait le bonheur des spectateurs et des pilotes dans les années 90-2000… Et qui rappelleront aussi des souvenirs aux joueurs qui ne manqueront pas de se remémorer leurs parties sur TOCA Touring Car Championship ou encore Sega Touring Car Championship. Ceci sans parler des compétitions plud modernes de véhicules électriques qui sont elles aussi de la partie.

Niveau contenu, Hot Lap Racing semble prometteur avec 15 circuits (imaginaires ou réels) déclinés en plusieurs versions pour un total de 70 tracés différents, et 53 voitures là encore sous licence ou imaginées par les développeurs. Pour cette première prise en main du titre, nous avons pu tester un panel de cinq voitures différentes, dont l’Opel Calibra V6 ayant connu son heure de gloire dans le championnat de supertourisme allemand (DTM), plusieurs monoplaces Mygale (une société française spécialisée dans la conception de voitures de course), l’Alpine A110 GT4 et la Ligier JS P4 d’endurance. Et ceci sur trois circuits différents : Oschersleben en Allemagne, Navarra en Espagne et Kuwait Motor Town au Koweit. Trois circuits qui accueillent régulièrement des courses de monoplaces, d’endurance ou encore de voitures de tourisme.

Côté modes de jeu, on retrouve un mode carrière où il vous faudra sans surprise gravir un à un les échelons pour devenir champion du monde après avoir prouvé vos aptitudes via une école de pilotage, un mode Hot Lap où votre but sera de descendre vos chronos sur chaque circuit, un mode Course Rapide et un mode multijoueur. Ce dernier se décompose en deux parties, l’une où vous pourrez jouer en local jusqu’à quatre joueurs en écran splitté (les nostalgiques de l’époque PlayStation 1 et Nintendo 64 apprécieront!) et une seconde, que nous n’avons pas encore pu essayer, où vous pouvez affronter en ligne jusqu’à onze autres joueurs et démontrer vos talents de pilote.

Premières impressions

Même si Hot Lap Racing n’a bien sûr pas le même budget de développement qu’un GRID Autosport, on ressent d’entrée de jeu la passion des développeurs pour tout ce qui a quatre roues et qui va vite. Le studio Vision Réelle a d’ailleurs de l’expérience en la matière avec Classic Racers Elite, déjà testé sur notre site ; les voitures sont bien modélisées et le panel proposé est intéressant (nous y reviendrons lors du test!), le choix des circuits est cohérent et même si les différents modes de jeu ne sortent pas de l’ordinaire, ils collent bien au format actuel des courses sur piste. Après quelques heures de jeu sur les trois circuits proposés pour cette preview (disponibles en plusieurs tracés, mais également jouables à plusieurs moments de la journée), on remarque que malgré l’approche “simarcade” revendiquée par les développeurs, Hot Lap Racing propose un comportement routier qui diffère selon que l’on conduit une monoplace, une voiture d’endurance ou une voiture de supertourisme. On sent par exemple que les Formule 4 Mygale sont plus rivées à la piste que l’Opel Calibra V6 de supertourisme par exemple. Une diversité dans le gameplay que l’on espère retrouver avec les autres véhicules disponibles dans le jeu!

La maniabilité est très correcte, même si les voitures ont une tendance naturelle à la glisse et qu’une fois l’antipatinage désactivé (un des rares garde-fou disponibles dans le jeu avec la ligne de course qui vous indique où freiner, où temporiser et où accélérer), il devient délicat de gérer les ruades de sa monture avec les joycons en cas d’excès d’optimisme. Mais ne soyons pas mauvaise langue, de façon générale les voitures sont plus faciles à manier que dans un GRID Autosport et que même si le jeu reste simple à appréhender, la marge de progression reste plutôt conséquente. Ici, hors de question de foncer en débranchant le cerveau, il vous faudra apprendre à gérer vos freinages, vos trajectoires et vos accélérations si vous souhaitez “taper” le meilleur chrono!

Autre bon point, la présence de pilotes historiques comme Jean-Louis Schlesser ou Jacques Villeneuve qui ravira les amateurs de sport automobile. En revanche, graphiquement le constat est pour l’heure un peu plus mitigé ; les différents environnements, modélisés sérieusement mais sans trop de détails restent agréables à l’oeil, mais le framerate a une fâcheuse tendance à saccader même quand on est tout seul en piste. Pas forcément gênant en pleine partie (il ne s’agit pas de saccades franches mais de micro-saccades), ce phénomène gâche quand même un peu le plaisir de jeu… On peut aussi noter un peu d’aliasing sur les voitures, mais ces dernières bénéficient chacune d’une vue intérieure détaillée (il y a cinq vues disponibles au total, de celle au ras du bitume nécessitant de connaître le tracé par coeur à la vue arrière éloignée). Enfin, le gros point noir est que l’IA n’est clairement pas au niveau, se contentant de rester sur sa ligne de course et n’hésitant pas à vous rentrer dedans si vous êtes sur sa trajectoire à de rares exceptions près…

Bref, malgré certains défauts, ce premier “déverminage” nous a semblé dans l’ensemble positif et l’on a hâte de pouvoir vous proposer prochainement un test complet de Hot Lap Racing!