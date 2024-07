Alors que Lolipop Chainsaw RePop est attendu pour fin septembre, voilà que Roxy pointe le bout de sa culotte pour une aventure qui semble du même acabit… Mais zombie, ça ne rime pas avec pourri ? Prenez votre batte de baseball, on va faire le ménage ensemble !

Ici, c’est pas Willamette !

Hot Blood est la dernière réalisation de Deklazon. Ce nom ne vous dit rien ? C’est que vous n’avez jamais touché à Drunken Fist et sa suite (et c’est tant mieux pour vous !). Après avoir proposé d’incarner un héros complètement bourré, le développeur nous propose cette fois de prendre les traits d’une fille, pas si frêle que ça, qui va devoir tataner du zombie dans un supermarché pour retrouver son cher et tendre petit-ami !

En effet, l’aventure de notre héroïne Roxy débute dans une cabine d’essayage. Alors qu’elle vient d’enfiler un soutien-gorge tout neuf qui semble lui convenir, elle est surprise de ne pas entendre la réaction de son petit-ami. Et pour cause, en lieu et place d’un waouh d’excitation, c’est un râle de zombie qui lui répond ! Pour une raison totalement inconnue et dont on se fiche totalement, ces monstres ont envahi le supermarché ! Mais qu’à cela ne tienne, Roxy est une fille solide et bien qu’elle ne porte qu’un soutien-gorge (elle a une robe et une culotte aussi hein), elle n’hésite pas une seule seconde à faire le ménage dans la zone commerciale pour retrouver son amoureux ! Par chance, elle sait jouer des poings et des pieds pour exploser la tête des zombies avariés !

Lolipop Chainsaw version Asylum

Lolipo…euh Hot Blood est un beat’em up 3D en low poly. Comprenez donc que vous évoluerez dans des environnements en 3D et que vous devrez affronter des zombies à coups de poings et de pieds. En pressant plusieurs fois sur pieds, vous pourrez faire quelques enchaînements et il en est de même pour les coups de pied.

Au fil de votre progression et de votre « éclatage de zombie » sanguinolent dans les règles de l’art, vous gagnerez des coups de poings et pieds supplémentaires, qui correspondront à autant de variantes quand vous martelerez les boutons correspondants au fil de votre progression. Vous serez cependant amenés à affronter une petite galerie de zombies, somme toute un peu différents : cela va du zombie de base à la miss Zombie obèse (on appréciera le cliché ou pas), des zombies sportifs (qui lancent des haltères) à ceux aux ongles plus longs que la moyenne (pénibles à éliminer) ou des zombies armés d’un pistolet (parce qu’il ne faut pas déconner chez les zombies) aux zombies chevaliers (mais ça on ne vous dit pas pourquoi).

Cette variété, toute relative, permettra de diversifier très légèrement les plaisirs si vous n’avez pas lâché votre manette après les deux premières minutes. Bien évidemment, Roxy n’est pas démunie face à cette horde putride. En effet, elle a la capacité de ramasser certains objets pour les lancer sur ses ennemis. Elle peut aussi, à certaines occasions, utiliser une batte de baseball pour faire des home run avec des têtes de zombie ou encore ramasser une hache (qui découpe et étourdit les créatures en retombant sur le sol). Elle peut également compter sur une tronçonneuse et se la jouer Ash Williams contre les deadites ! Et vous pourrez même trouver un pistolet ! Chemin faisant, vous aurez également la possibilité de collecter des bouteilles de cola qui vous permettront de recharger votre barre de vie (parce qu’on sait tous que le cola c’est bon pour la santé ! C’est faux hein !)

Ah oui ! Nous avons oublié de le préciser, mais Roxy sait faire des balayages pour faire tomber les zombies pénibles (genre ceux avec les prothèses ongulaires) et en martelant le bouton, on peut tuer un ennemi (mais ça prend beauuuuucoup plus de temps).

Finitions en putréfaction

Roxy devra donc parcourir le supermarché et les environs (ce qui représente une trentaine de zones), dans lesquels elle sera amenée à faire le ménage (éliminer tous les zombies présents). Heureusement qu’elle est équipée d’une lampe de poche ! En effet, les décors sont très sombres et elle ne voit bien qu’à portée de sa lampe (sans doute pour créer une tension dans la progression…). On l’a précisé en introduction (et c’est indiqué dans la fiche du jeu), les graphismes sont en low-poly. Ne vous attendez donc pas à des modèles ou des textures de folie. C’est vraiment très simpliste et parfois limite mal fini… En effet, il n’est pas rare que l’on puisse voir à travers certains modèles en fonction des angles de caméra. Malgré les couleurs flashy (sans doute pour donner un côté film d’horreur des années 80), l’ensemble n’est pas joli joli, surtout qu’il est souvent plongé dans l’obscurité. Quant à la maniabilité, elle est franchement très lourde. Roxy avance à la vitesse d’un escargot asthmatique en roulant de l’arrière-train. On gardera donc toujours le doigt pressé sur le bouton pour courir. Mais quand il s’agit des affrontements, c’est du gros n’importe quoi. Une fois que l’on commence à taper, c’est dans la direction vers laquelle on regarde… Autant dire donc qu’une fois entouré de zombies affamés, ça peut vite devenir compliqué…

On s’amusera (au début seulement) des quelques répliques faites par Roxy, mais qu’elle finira par prononcer en boucle, ce qui provoquera une certaine fatigue auditive. De toute manière, la bande-son n’est pas exceptionnelle non plus.

Somme toute, il y a quelques petites choses à débloquer… enfin des tenues pour Roxy ! Certaines contre de l’argent, que vous obtiendrez en explosant les zombies, qui laisseront alors apparaître des billets verts à échanger « dans la boutique ». Pas d’inquiétude quant à leur obtention, au final vous aurez plus d’argent que de tenues contre lesquelles le dépenser. Certaines tenues (toutes un peu « coquines » d’ailleurs) s’obtiendront en gagnant des niveaux dans le jeu. Mais encore une fois, pas d’inquiétude ! Les niveaux augmentent automatiquement et facilement. Vous aurez ainsi tout le loisir d’essayer l’ensemble des tenues au terme de l’heure qu’il vous faudra pour boucler le jeu…

Hot Blood est disponible à 9,99€ sur l’eShop.