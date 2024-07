Outright Games annonce Nick Jr. Party Adventure sur Nintendo Switch pour le 11 octobre 2024. Nick Jr. Party Adventure est un jeu de plateforme et de puzzle mettant en scène Paw Patrol, Dora, Blue’s Clues & You, Blaze and the Monster Machines, Bubble Guppies et Santiago of the Seas. Il est possible de jouer à deux en coopération.

Tu es invité à participer à une fête de Nick Jr. avec tes personnages préférés, dans un jeu de plateforme qui plaira à tout le monde ! Amuse-toi avec Dora, Blue de Blue’s Clues & You, Chase et Skye de PAW Patrol, Blaze et les Monster Machines, et d’autres amis pour créer une fête incroyable ! La fête est sur le point de commencer, mais tu dois d’abord aider à chercher des objets pour la fête ! Rejoins tes amis dans l’exploration des mondes colorés des émissions que tu aimes et guide-les jusqu’au but. Sautez avec Dora, montez les rampes avec Blaze, naviguez avec Santiago et téléportez-vous vers de nouvelles découvertes en appuyant sur des blocs interactifs qui vous aideront à résoudre chaque énigme sur votre chemin. Cette aventure est axée sur l’apprentissage par le jeu, que ce soit en mode solo ou en mode coopératif à deux joueurs. Avec 25 personnages familiers issus de six émissions populaires, Nick Jr. Party Adventure ne manquera pas de mettre en scène l’un des personnages préférés des téléspectateurs. Venez donc faire partie de l’univers de Nick Jr. et donnez vie à la fête !

Après avoir été retardé, Mika and the Witch’s Mountain a désormais une date de sortie. Chibig a annoncé aujourd’hui que le jeu sera lancé le 21 août 2024.

Mika and the Witch’s Mountain est une aventure fantastique qui raconte l’histoire d’une aspirante sorcière qui livre des colis aux habitants d’une petite île. Explorez les moindres recoins et envolez-vous dans le ciel à l’aide de votre balai magique.

Ce récit de passage à l’âge adulte nous mènera au sommet de la montagne à travers une histoire d’effort, d’amitié et de communauté, et laissera nos cœurs s’envoler librement.

Prenez votre balai magique et découvrez tous les secrets cachés dans la montagne tout en faisant la connaissance de ses charmants habitants. Travaillez dur et recevez un balai magique suffisant pour atteindre votre objectif : aller au sommet de la montagne.

Le cœur du jeu est une sensation de vol agréable et satisfaisante. Mika s’envolera dans les cieux tout en explorant les magnifiques paysages du Mont Gaun dans son voyage vers le sommet de la montagne.

Mika livrera des colis aux villageois de toute l’île et ceux-ci évalueront ses services. Ainsi, elle gagnera de l’argent pour se procurer de nouveaux balais aux capacités de vol uniques.

Survolez une île magnifique. Explorez un mini monde ouvert plein de secrets et de magie.

Protégez les paquets des éléments pendant que vous volez autour de l’île.

Incarnez une petite sorcière qui travaille à la livraison de colis sur une petite île.

Complétez votre collection avec différentes tenues, pistes, trésors et plus encore.

Une histoire bien agréable au cœur léger pour vous permettre de vous détendre et de vous relaxer.

Reel Fishing : Days of Summer, révélé plus tôt dans l’année, a reçu une date de sortie aujourd’hui. Natsume a confirmé que les joueurs Nintendo Switch pourront le récupérer le 28 octobre 2024. Bien que Natsume ne l’ait pas mentionné directement, il semble que le jeu ait subi un retard. La société prévoyait à l’origine un lancement en été.

À propos du jeu, Hiro Maekawa, président et directeur général de Natsume, a déclaré aujourd’hui : « La franchise Reel Fishing est connue pour ses jeux de pêche photoréalistes depuis 25 ans : « La franchise Reel Fishing est connue pour ses jeux de pêche photoréalistes depuis 25 ans. Nous sommes ravis d’apporter un peu de plaisir de pêche estival pour égayer les joueurs en octobre, où ils pourront vivre l’expérience de pêche réaliste et amusante du jeu original, mais avec les dernières et meilleures spécifications disponibles sur les systèmes de jeu d’aujourd’hui. »

Le nouveau titre de cette longue série est l’ultime voyage de pêche. Vous rejoignez trois bons amis qui passent leurs derniers jours d’été ensemble avec une dernière partie de pêche ! Mais ces lieux de pêche ont-ils plus à offrir qu’il n’y paraît ? Découvrez-le dans Reel Fishing : Days of Summer ! Attrapez plus de 40 espèces de poissons dans 14 lieux de pêche différents et fabriquez plus de 70 types de matériel pour attirer les poissons les plus rares. Les joueurs peuvent garder les poissons dans un magnifique aquarium tout en montant en niveau et en acquérant de nouvelles compétences passionnantes.

Après une première période d’accès anticipé, Bare Butt Boxing a obtenu une date de sortie définitive aujourd’hui. Le jeu arrivera sur Nintendo Switch le 1er août 2024. Baret But Boxing a d’abord été annoncé pour la Switch en 2022. Bien que prévu pour l’année suivante, l’équipe a pris un peu plus de temps pour préparer le jeu au lancement. Klemen Lozar, fondateur de Tuatara Games, a déclaré aujourd’hui : « Nous sommes vraiment reconnaissants à tous les joueurs qui nous ont rejoints en Accès Anticipé. Avec la version 1.0, nous voulions terminer le jeu avec plus de contenu et mettre davantage l’accent sur le multijoueur local, qui a été fortement demandé. »

Des extraterrestres colorés et espiègles débarquent sur Terre pour organiser des combats de boxe non réglementés. Lancez vos adversaires ou le ballon de plage géant dans des portails pour gagner des points en fonction du mode de jeu activé. Celui qui a le plus de points à la fin du round gagne ! Affrontez jusqu’à 3 amis en local, participez à des matchs en ligne à 6 joueurs ou affrontez des robots en mode solo.

Donner des coups de poing n’est pas la seule clé de la victoire : récupérez des boîtes d’objets pour utiliser des pouvoirs spéciaux comme le puissant aspirateur et la super frénésie pour renverser le cours de la bataille. Gardez un œil sur les dangers de la scène pour éviter de tomber du niveau ! Les rafales de vent au sommet de la montagne et les plates-formes qui disparaissent dans la discothèque au néon de l’Arcade peuvent gâcher votre score si vous ne faites pas attention.

Un arc-en-ciel de cosmétiques est disponible pour chaque combattant. Adoptez de nouvelles peaux brillantes, des polices de caractères farfelues et les dernières tendances en matière de gants de boxe extraterrestres. Ces options de personnalisation sont toujours disponibles en local et peuvent être débloquées grâce aux pièces gagnées dans le jeu pour les montrer en ligne !

Appréciez la bande-son intergalactique composée par Grand Soleil et réalisée à la main pour une expérience ultime de mise au tapis.

L’éditeur JanduSoft, en partenariat avec le développeur Pow Pixel Games, a annoncé aujourd’hui une nouvelle version Nintendo Switch d’Abathor. Elle sera disponible le 25 juillet 2024. Abathor est un platformer en 2D » aux influences roguelite d’action « . Pour ceux qui souhaitent jouer avec des amis, jusqu’à quatre personnes peuvent expérimenter le jeu en local.

Abathor est un jeu d’arcade de type action/plates-formes 2D acceptant jusqu’à 4 joueurs. Vous êtes le dernier espoir pour la défense de l’Atlantide et vous devez affronter des hordes d’ennemis et d’innombrables défis. Profitez de son pixel art et d’une musique épique.

« Sachez, ô prince, qu’à l’époque où l’Atlantide régnait sur les océans, son arrogance et ses péchés déchainèrent de féroces démons. Tout semblait perdu mais quatre héros vinrent pour fermer les portes d’Abathor. »

La civilisation atlante a provoqué la colère des dieux et ces derniers envoyèrent d’innombrables hordes de monstres pour détruire l’Atlantide en guise de punition. Les joueurs devront coopérer et se confronter pour sauver le continent et fermer les portes d’Abathor. Au cours de leur progression, ils se battront contre des démons féroces et des dieux primordiaux, contre les vivants et contre les morts, contre des créatures volantes et des horreurs rampantes, esquiveront les dangers et les pièges, descendront dans des abîmes glacés, rivaliseront entre eux en pillant des trésors et en les offrant aux dieux pour recevoir leur faveur.

Caractéristiques

Jeu de plateforme 2D avec des influences rogue-lite et jusqu’à 4 joueurs en mode local.

Combattez l’armée de monstres à travers plus de 50 niveaux de difficulté croissante et d’incroyables boss.

Profitez d’un pixel art élaboré ainsi que d’une bande-son épique de plus de 40 morceaux.

Traversez la totalité du continent de l’Atlantide dans une histoire basée sur les écrits de Platon et la carte d’Athanase.

Revivez les jeux d’arcade des années 80 et 90, avec des caractéristiques de jeu rétro 16 bits et des influences de type metroidvania et beat ’em up.

StarKeeper sortira sur Nintendo Switch comme vient de l’annoncer Longterm Games aujourd’hui. Une fenêtre de sortie n’a pas été communiquée. StarKeeper est un simulateur de gestion de taverne galactique. Les joueurs s’aventureront dans des coins inexplorés de la galaxie, où ils géreront leur propre taverne sur un astéroïde filant à toute allure dans l’espace. En plus de servir des boissons et des repas aux clients, le titre propose également des voyages, du commerce, de la gestion et des relations.

Albert Rokicki, PDG de Longterm Games, a déclaré à propos du projet à venir : « Nous ne savons pas ce qui nous attend lors de la colonisation de l’espace, mais une chose est sûre : nous ne voudrions pas manquer de bonnes boissons ! Avec StarKeeper, nous voulons établir un nouveau standard dans les simulateurs de gestion de taverne, et le fait de placer le jeu sur un astéroïde qui traverse la galaxie à toute vitesse nous permet d’introduire de nombreuses idées novatrices dans ce genre. L’implémentation de nouveaux mécanismes, souvent non conventionnels, nous procure une joie immense, et nous sommes impatients de les partager avec les joueurs. »

StarKeeper est une simulation de gestion où vous gérez un bar sur un astéroïde voyageant dans le cosmos. Débloquez des meubles et des ressources pour accueillir des invités de diverses cultures et espèces. Les relations établies vous aideront à survivre et à influencer les systèmes stellaires. Bienvenue sur l’astéroïde ! Ici, vous construirez un sanctuaire qui répondra aux divers besoins des résidents des systèmes stellaires qui défilent ! Attribuez des tâches à vos robots, construisez des plateformes d’atterrissage et accueillez une grande variété d’invités. Débloquez de nouveaux meubles, construisez des pièces et décidez à qui s’adresse votre sanctuaire. Découvrez les besoins des habitants des coins les plus reculés de la galaxie et voyez si vous pouvez les satisfaire.

Découvrez divers systèmes stellaires, chacun doté d’un climat et d’habitants uniques. Rencontrez des planètes glacées ou tropicales, proposant divers produits à la vente. Naviguez parmi les menaces telles que les pluies de météorites, les nébuleuses qui altèrent l’humeur et les conflits galactiques. Accueillez une grande variété d’invités, chacun ayant des préférences et des besoins distincts en fonction de son espèce et de son appartenance à une faction. Qu’ils soient carnivores ou herbivores, membres de factions pacifistes ou intolérantes, à vous de tirer le meilleur parti de leurs caractéristiques.

Décorez les pièces dans un style militaire, religieux ou futuriste. Placez les tables, les chaises et les dispositifs spécialisés tels que les machines de jeu, les décontaminateurs et les distributeurs de carburant. Débloquez de meilleurs meubles grâce aux interactions avec les factions et gérez l’accès aux chambres en fonction des préférences des invités.

Utiliser divers équipements de cuisine pour expérimenter des ingrédients et répondre aux besoins des invités. Débloquez la récolte d’astéroïdes, construisez des machines de traitement, des serres et des nids de vers pour rendre votre astéroïde plus autonome. Cherchez de l’aide auprès des factions alliées lors des crises et des événements. Bénéficiez de réductions sur les produits de planètes amicales. Faites des choix – laquelle des deux factions en conflit soutiendrez-vous ? Pouvez-vous vous permettre de subir les représailles de leurs ennemis ?

Après avoir été précédemment annoncé sur Nintendo Switch, The Godfeather s’est vu attribuer une date de sortie aujourd’hui. Hojo Studio indique qu’elle est prévue pour le 15 août 2024. The Godfeather, un roguelike de pigeons mafieux, a été annoncé pour la Switch il y a près d’un an. Bien que l’équipe ait raté son objectif initial de début 2024, le jeu n’est plus qu’à un mois environ.

Un oeuvre des auteurs de Puffington, Nippy Cats et Inflatality, voici Le Parrainquet – un histoire sauvage de vengeance à plumes, venant de la pègre des pigeons. Il y a une fois, un piaf honnête pouvait gagner sa vie…maintenant, vos ennemis ont emménagé, et tout est fou-rou-rou-tu. Le Parrainquet vous demande de reprendre l’ancien quartier – rue par rue. Le temps est venu, il faut enyoyer un message – DE HAUT EN BAS.

Utilisez tous les pouvoirs de persuasion des pigeons pour dominer le quartier. Lorsque le QG communiquera par radio avec votre prochaine cible, vous voudrez lui rendre visite dès que possible. Faites CUICUI pour semer la peur chez vos ennemis, et CACA pour éliminer vos cibles d’en haut. Faites des vols de poubelle pour recharger vos munitions de caca, et parcourez le quartier pour les legendaires Brindilles Dorées dont les pigeons parlent toujours.

Vengez-vous sur tous les ennemis de l’organisation. Les mouchards dans les arbres, ceux qui prennent un brunch, les oiseaux ennemis, les fournisseurs rivaux, les cafteurs qui s’enfuient, ou même de la linge frais que vous pouvez redécorer…il faut les éliminer.

Les ennemis ont des espions partout. Si un cacatoès jette un oeil sur vous, il appellera les flics tout de suite. Dès que ça arrive, il ne vous reste que des seconds…un drone vient à vous attraper. Trouvez un arbre ou une poubelle où vous pouvez vous cacher jusqu’à ce qu’ils soient partis, parce que dès qu’ils vous attrapent…Jeu Terminé.

Le développeur SAT-BOX a annoncé que Let’s Aim ! Shooting Gallery sur la Nintendo Switch le 11 juillet 2024. Cette version sera traduite en japonais et en anglais. Le titre occupera 139 Mo et son prix devrait se situer aux alentours de 5€. Prêt, visez et tirez ! Tirez pour gagner des prix sur la Switch dans « Let’s Aim ! Shooting Gallery ! » Partagez les Joy-Con pour que jusqu’à 4 joueurs puissent s’amuser. Visez votre nouveau meilleur score !

En septembre 2022, le développeur PiXEL avait annoncé son intention de sortir Angelian Trigger sur Switch en 2023. Cela ne s’est évidemment pas produit, et nous n’avons aucune idée de ce qui a pris autant de temps, mais l’attente est presque terminée. Grâce à une nouvelle bande-annonce, nous savons désormais que le jeu sera lancé au Japon le 12 décembre 2024.

Les personnes intéressées pourront se procurer une copie numérique au prix de 4 950 yens, ainsi qu’une édition physique limitée au prix de 8 800 yens. Ce pack comprend une copie du jeu, un livre d’art, deux badges originaux, une paire de lunettes 3D originales, un certificat de l’Eames Detective Agency et une boîte spéciale.

Angelian Trigger est un jeu de tir en 3D dans lequel vous courez à travers l’écran tout en abattant des ennemis. Chaque planète est composée de quatre étapes, et une étape est franchie en battant le boss qui se trouve à la fin. Le mode Histoire et le mode Arcade contiennent tous deux un total de 24 étapes. Le mode Arcade comporte également des boss uniques.

Mia peut faire un double saut et manier deux fusils, tandis que Sheryl peut voler et manier un gros canon. Comme chaque protagoniste joue différemment, les mêmes étapes et les mêmes ennemis offrent une expérience de jeu différente selon le personnage. De plus, vous pouvez gagner un avantage au combat avec l’aide de votre robot de soutien O-P2, qui vous offre une couverture et des champs de force.

Avec des lasers à tête chercheuse qui vous permettent de cibler plusieurs ennemis et des points bonus lorsque vous vainquez des groupes d’ennemis, Angelian Trigger offre un sentiment de vitesse et d’exaltation.

Wati est une grande ville de la planète Galadsik où se trouve l’agence de détectives Eames. Alors que l’agence est confrontée à des difficultés financières dues à un afflux de petites affaires, comme les enquêtes sur l’infidélité et la recherche d’animaux de compagnie disparus, un client anonyme demande à l’agence d’enquêter sur la planète verte Sarius. Malgré des indices inquiétants, comme le fait que Sarius soit sous le contrôle du ministre de l’Industrie planétaire Wizria et que le client soit anonyme, Mia et Sheryl partent pour Sarius. C’est l’élément déclencheur qui les a entraînées dans une grande conspiration.

Les éditeurs Justdan International et Sekai Project, ainsi que les développeurs CreSpirit et GemaYue ont annoncé que Rabi-Ribi Platinum Edition arrivera sur Nintendo Switch le 24 octobre 2024. Le titre sortira en version numérique et physique au prix de 50€. En optant pour la version physique, vous obtiendrez une copie du jeu, un poster en tissu au format B2, la bande originale sur une carte USB, deux autocollants pour la carte IC de l’événement CG et une boîte spéciale. De plus, les personnes qui achèteront un exemplaire en première impression recevront un badge PIKO Hammer.

Sorti à l’origine sur Steam en 2016 et ayant reçu des critiques extrêmement positives, le jeu d’action et d’aventure en 2D Rabi-Ribi a depuis été porté sur Switch. Aujourd’hui, il s’apprête à sortir une édition Platinum, qui comprend tous les contenus téléchargeables ainsi qu’une annonce de contenu de jeu enrichi.

L’édition Platinum regroupe tous les contenus téléchargeables sortis à ce jour. Elle comprend un « Digital Artbook » de plus de 100 pages, « Cicini’s Halloween ! » où vous explorez de nouvelles cartes avec Cicini, « Is the order a DLC ? » pour collecter plus d’œufs de Pâques, le style de combat distinct « CocoaMode », le « Orchestra Music Mode & Skin » offrant un plaisir à la fois auditif et visuel, et le costume de collaboration de rêve « TEVI x Rabi-Ribi Collab Costume Skin ». Avec cette édition, vous pouvez vivre l’expérience Rabi-Ribi la plus complète d’un seul coup !

La version Switch de « Rabi-Ribi Platinum Edition » a fait l’objet d’ajustements mineurs au niveau du contenu de l’Artbook numérique afin d’être conforme à la « classification CERO » au Japon.

Selon un listing de l’eShop, Klabater s’apprête à sortir Moonshine Inc. sur Nintendo Switch. Il sera disponible le 11 juillet 2024.

On adore le moonshine. Il n’y a rien de mieux que de la bonne bibine. Dans les Appalaches, nous le savons bien. Nous avons le Moonshine dans le sang – dans le cas de certains vieux de la vieille, peut-être même littéralement. Nous aimons parler de liqueur, la fabriquer, la boire toute la journée – et nous aimons aussi la partager ! Qu’en dis-tu, mon ami joueur ?

Quel est ton alcool de prédilection ? Sais-tu peut-être comment le fabriquer ? Le processus est complexe, mais grâce à notre savoir-faire, nous pouvons t’éclairer, si tu le souhaite ; avec un peu de lumière de la lune – Moonshine ! – pour te guider à travers les processus de fermentation, de distillation et de mise en bouteille.

Fabriquer de l’alcool est un pur plaisir, mais si tu gagne de l’argent aussi, c’est une façon de vivre. Mais pour cela, il faut être malin, bien gérer sa base et ne pas énerver les gars en bleu…

Nous avons essayé de rendre la vie d’un Moonshiner aussi réaliste que possible. tu géreras des ouvriers qui fabriqueront et entretiendront ton équipement, tu achèteras des ingrédients, tu débloqueras des technologies, tu planifieras les livraisons et les finances, tu t’assureras de rester aussi discret que possible – et tu décideras à qui faire confiance et avec qui travailler.

Dans notre jeu, tu joue le rôle d’un jeune Moonshiner. Tu progressera au fil des missions principales, tu accomplira des quêtes secondaires et tu rencontrera des événements lors des livraisons – la vie d’un Moonshiner est toujours passionnante et pleine de surprises…

Si tu es prospère, tu aura la chance de créer et de gérer des bases dans cinq régions différentes, chacune avec ses propres missions, de plus en plus difficiles. Depuis les montagnes de ta ville natale, en passant par les fourrés d’une forêt et la boue d’un marécage, jusqu’à la civilisation pour conquérir la grande ville.

La façon dont l’histoire se terminera dépend purement de toi – il y aura un agent génant qui voudra travailler avec toi, et il y aura un gouverneur corrompu que tu pourra rejoindre. Mais tu pourra aussi les ignorer. Tu êtes un homme libre, après tout.

C’est ainsi que Moonshine Inc. a vu le jour. Conçu pour les Moonshiners, les amateurs, les rêveurs et les débutants. Assieds-toi, lance le jeu, amuse-toi à créer et à gérer ton entreprise, et détends-toi… après tout, il n’y a rien d’illégal tant que tu ne te fais pas prendre !

Happy Player, ainsi que MyACG Studio, ont annoncé une nouvelle version Nintendo Switch de Speed Overflow. La sortie du titre est prévue pour le 25 juillet 2024.

Ne jamais arrêter de courir, ne jamais ralentir. Votre puissance vient de la course. Vous pouvez libérer une énergie puissante pour écraser vos ennemis en courant. 10 héros à choisir. Chaque héros a plus de 100 améliorations exclusives et 5 talents exclusifs. De plus, il y a plus de 130 améliorations universelles, 20 améliorations de BOSS et 32 talents universels. Simple et facile à jouer. La course est automatique, et tout ce que vous avez à faire est de « »Foncez » » et « »Explosez » ». Observez la situation sur le terrain, construisez votre style de compétences unique et écrasez tous les ennemis.

QUByte Interactive, en collaboration avec le studio Rising Moon Games, a annoncé que le jeu de puzzle Busway Islands sortira le 11 juillet 2024 sur Switch.

Dans Busway Islands, les joueurs seront mis au défi de construire des routes et des lignes de train à travers un vaste archipel, en assurant des connexions efficaces entre les gares et en veillant à ce que tous les passagers soient transportés sans problème !

Le gameplay de combat au tour par tour et de nombreux autres éléments mettront au défi les joueurs les plus exigeants qui aiment que leurs jeux soient un peu plus difficiles, le tout avec un look coloré et pixelisé qui rappelle les grands classiques des consoles d’antan.

Avec 35 niveaux uniques, vous vous immergerez dans une atmosphère relaxante, avec des graphismes minimalistes et une bande-son entraînante qui crée le décor parfait pour résoudre tous les puzzles, en poussant vos capacités logiques jusqu’à la limite.

Conçue à l’origine pour être jouée exclusivement à la souris, la version console a été soigneusement adaptée pour une expérience de jeu à la manette. Ainsi, Busway Islands offre une expérience sereine et accessible aux joueurs de tous âges.

Paper Ghost Stories : Third Eye Open, la dernière apparition fantomatique de Cellar Vault Games et Chorus Worldwide Games, sort sur Nintendo Switch le 5 septembre 2024.

Third Eye Open est un nouveau volet de la série primée Paper Ghost Stories, il propose un roman visuel narratif qui suit l’histoire de Ting, une jeune fille qui possède la capacité de voir les esprits. Accompagnée de son jeune ami fantôme Xiu, la paire est forcée de faire face aux défis des mondes réel et spirituel, alors que Ting se bat pour découvrir si son pouvoir est un don ou une malédiction.

Ce récit sur le passage à l’âge adulte couvre cinq années charnières de l’enfance de Ting, au cours desquelles elle découvre à quel point ses pouvoirs la rendent différente de ses camarades, alors qu’elle s’efforce d’accepter ses capacités. Alors que Ting tente de sauver sa famille sur le point de s’effondrer, elle devra faire face à des conversations difficiles, sauver des âmes perdues, résoudre des énigmes passionnantes et éviter furtivement des esprits sombres et d’autres menaces.

Ting sera-t-elle capable d’accepter ce pouvoir ? Pourra-t-elle aider sa famille, ses amis et les âmes perdues sur son chemin ? Des esprits concurrents demanderont l’aide de Ting, mais chacun d’entre eux a ses propres objectifs conflictuels – et peut autant gêner qu’aider Ting tout au long de son voyage.

Third Eye Open est présenté dans un style étonnant et vivant de « théâtre de papier », inspiré par l’artisanat de papier Joss de l’Asie du Sud-Est. Les activités, les lieux, les personnages et les dialogues sont imprégnés de la tradition, de la culture et du folklore malaisiens. Vous visiterez les marchés du matin, vous vous lierez d’amitié avec un vieux moine, vous vous régalerez de Lok Lok et de Nyonya Kuih au marché de nuit, vous éviterez les esprits errants des bois, et bien d’autres choses encore.