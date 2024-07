Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– .hack//G.U. Last Recode – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Afterimage – $12.49 (prix de base: $24.99)

– A Hat in Time – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Alien: Isolation – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Amnesia: Collection – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Anodyne 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – $39.99 (prix de base: $49.99)

– Ashen – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Assault Suits Valken Declassified – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Asteroids: Recharged – $4.49 (prix de base: $9.99)

– Astroneer – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Atari Mania – $11.24 (prix de base: $24.99)

– Axiom Verge – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Axiom Verge 1 & 2 Bundle – $11.99 (prix de base: $39.98)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Azur Lane: Crosswave – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Bastion – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Battle Chef Brigade Deluxe – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Bear and Breakfast – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Blade Runner – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Blazing Chrome – $5.77 (prix de base: $16.99)

– Blizzard Arcade Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Blossom Tales II – $8.24 (prix de base: $14.99)

– Braid: Anniversary Edition – $15.99 (prix de base: $19.99)

– Brigandine: The Legend of Runersia – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Broken Sword 5 – $1.99 (prix de base: $29.99)

– Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Canon Dancer: Osman – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Card Shark – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Carto – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Cassette Beasts – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Castle Crashers Remastered – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Catherine: Full Body – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Cattails: Wildwood Story – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base: $21.99)

– Choo-Choo Charles – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Cities: Skylines – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Cocoon – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Collar x Malice: Unlimited – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Crashlands – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Crime O’clock – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Cuphead – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Dave the Diver – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Deemo – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Demon Gaze Extra – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – $20.39 (prix de base: $59.99)

– Demon Turf – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Digimon Survive – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Disco Elysium – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Disc Room – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Dodgeball Academia – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Dokapon Kingdom Connect – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Doraemon Story of Seasons – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Dragon Ball: The Breakers – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Dragon Marked for Death – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Dredge – $16.24 (prix de base: $24.99)

– EA Sports FC 24 – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Eldest Souls – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Empire of Sin – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Etrian Odyssey II HD – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Etrian Odyssey III HD – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Exit x Enter the Gungeon – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Fairy Tail – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Fe – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Figment 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Floppy Knights – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Football Manager 2024 Touch – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Forager – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Fuga: Melodies of Steel – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Fuga: Melodies of Steel 2 – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Gal Guardians – $13.74 (prix de base: $24.99)

– Gal Gun 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Gal Gun Returns – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Gal Gun Returns – $17.49 (prix de base: $49.99)

– Garbage Pail Kids – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Garden Story – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Ghost Song – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Goat Simulator – $5.99 (prix de base: $29.99)

– God Eater 3 – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Golf Story – $4.94 (prix de base: $14.99)

– Gone Home – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Gorogoa – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Graveyard Keeper – $4.99 (prix de base: $19.99)

– GRID Autosport – $24.99 (prix de base: $34.99)

– Grim Fandango Remastered – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Gris – $4.24 (prix de base: $16.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Gunman Clive HD Collection – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Hades – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Have a Nice Death – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Hob – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Hogwarts Legacy – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Hokko Life – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Hotline Miami Collection – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Hot Wheels Unleashed 2 – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Huntdown – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Hypnospace Outlaw – $4.99 (prix de base: $19.99)

– I Am Dead – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Iconoclasts – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Immortals Fenyx Rising – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Inside – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Ion Fury – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Islets – $9.99 (prix de base: $19.99)

– It Takes Two – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Jack Jeanne – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Jet Lancer – $3.74 (prix de base: $14.99)

– JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Kamiko – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Katana Zero – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Kentucky Route Zero – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Klonoa Phantasy Reverie Series – $9.99 (prix de base: $39.99)

– KORG Gadget – $24.00 (prix de base: $48.00)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Later Alligator – $4.49 (prix de base: $17.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $14.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Levelhead – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Lil Gator Game – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Little Kitty, Big City – $19.99 (prix de base: $24.99)

– Little Nightmares I & II Bundle – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Little Nightmares I & II Bundle – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Loop Hero – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Lost Words – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Lumines Remastered – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $19.79 (prix de base: $59.99)

– Mary Skelter Finale – $12.49 (prix de base: $49.99)

– Mechstermination Force – $1.99 (prix de base: $11.99)

– Megaton Musashi W: Wired – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Might & Magic: Clash of Heroes – $12.59 (prix de base: $17.99)

– Mighty Gunvolt Burst – $3.99 (prix de base: $9.99)

– MLB The Show 24 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Prom: XXL – $3.99 (prix de base: $15.99)

– Moonlighter – $3.74 (prix de base: $24.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– My Friend Pedro – $4.99 (prix de base: $19.99)

– My Hero One’s Justice 2 – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Namco Museum – $4.79 (prix de base: $29.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $13.99 (prix de base: $39.99)

– NBA 2K24 Kobe Bryant Edition – $5.99 (prix de base: $59.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Neptunia: Sisters VS Sisters – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Neptunia X Senran Kagura: Ninja Wars – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Ni no Kuni II – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Nobody Saves the World – $9.99 (prix de base: $24.99)

– No More Heroes – $9.99 (prix de base: $19.99)

– No More Heroes 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– No More Heroes 3 – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

– OlliOlli World – $9.89 (prix de base: $29.99)

– One Step From Eden – $7.99 (prix de base: $19.99)

– ONI: Road to be the Mightiest Oni – $8.99 (prix de base: $29.99)

– OPUS: Echo of Starsong – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Outer Wilds – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Pac-Man Museum+ – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Penny’s Big Breakaway – $19.79 (prix de base: $29.99)

– Pentiment – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Pepper Grinder – $10.04 (prix de base: $14.99)

– Persona 4 Golden – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Persona 5 Royal – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Persona 5 Tactica – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Phantom Breaker: Omnia – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base: $29.99)

– PowerSlave Exhumed – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Puyo Puyo Champions – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Puyo Puyo Tetris – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Puzzle Bobble Everybubble – $25.99 (prix de base: $39.99)

– Rad – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Raging Justice – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Raging Loop – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Rayman Legends – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Red Dead Redemption – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Retro City Rampge DX – $4.99 (prix de base: $14.99)

– Rogue Legacy – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Rogue Legacy 2 – $13.74 (prix de base: $24.99)

– Roki – $3.99 (prix de base: $19.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 – $13.49 (prix de base: $29.99)

– Rune Factory 3 Special – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Rune Factory 4 Special – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Rune Factory 5 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.89 (prix de base: $14.99)

– Sea of Solitude – $5.99 (prix de base: $19.99)

– SEGA Ages G-Loc Air Battle – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Out Run – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $2.39 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $2.39 (prix de base: $7.99)

– Shadow Man Remastered – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Shantae: Half-Genie Hero – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Signalis – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Sky Rogue – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Slay the Spire – $8.49 (prix de base: $24.99)

– Sniper Elite 3 – $6.99 (prix de base: $34.99)

– Sniper Elite 4 – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Sniper Elite V2 Remastered – $6.99 (prix de base: $34.99)

– Solar Ash – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Sonic Colors: Ultimate – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Sonic Mania – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Sonic Superstars – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Soundfall – $5.99 (prix de base: $29.99)

– South Park: The Fractured but Whole – $17.99 (prix de base: $59.99)

– South Park: The Stick of Truth – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Space Invaders Forever – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Space Invaders Invincible Collection – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Spiritfarer – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Spirit Hunter: Death Mark – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Spirit Hunter: NG – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Star Renegades – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Star Wars: Dark Forces Remaster – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Story of Seasons: A Wonderlife Life – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Streets of Rage 4 – $11.24 (prix de base: $24.99)

– Strife – $2.99 (prix de base: $9.99)

– Subnautica – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Subnautica: Below Zero – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Super Bomberman R – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Superhot – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Superliminal – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Super Meat Boy – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Sword of the Necromancer – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Sword of the Vagrant – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Swords and Soldiers 2 – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival Deluxe Edition – $29.69 (prix de base: $54.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 1 – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Tails of Iron – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Tales of Symphonia Remastered – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Telling Lies – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Tempest 4000 – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Temtem – $17.99 (prix de base: $44.99)

– Terra Nil – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Teslagrad 2 – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Teslagrad Remastered – $2.99 (prix de base: $9.99)

– Tetris Effect: Connected – $19.99 (prix de base: $39.99)

– The Artful Escape – $7.99 (prix de base: $19.99)

– The Dark Pictures Anthology: Little Hope – $9.99 (prix de base: $19.99)

– The Escapists – $1.99 (prix de base: $14.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $15.99 (prix de base: $39.99)

– The House in Fata Morgana – $15.99 (prix de base: $39.99)

– The Jackbox Party Pack – $11.24 (prix de base: $24.99)

– The Jackbox Party Pack 3 – $16.24 (prix de base: $24.99)

– The Jackbox Party Pack 7 – $17.99 (prix de base: $29.99)

– The Jackbox Party Pack 9 – $17.99 (prix de base: $29.99)

– The Messenger – $4.99 (prix de base: $19.99)

– The Ninja Saviors: Return of the Warriors – $5.99 (prix de base: $19.99)

– The Pathless – $15.99 (prix de base: $39.99)

– The Pedestrian – $11.99 (prix de base: $19.99)

– The Sinking City – $7.49 (prix de base: $49.99)

– The Spirit and the Mouse – $9.99 (prix de base: $19.99)

– The Talos Principle – $4.49 (prix de base: $29.99)

– The Wild at Heart – $9.99 (prix de base: $24.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Tinykin – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Toem – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Tomb Raider I-III Remastered – $22.49 (prix de base: $29.990

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Torchlight II – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Torchlight III – $4.99 (prix de base: $39.99)

– Travis Strikes Again: No More Heroes – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Treachery in Beatdown City – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Turok – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Turok 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Ultra Kaiju Monster Rancher – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Unicorn Overlord – $41.99 (prix de base: $59.99)

– UnMetal – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Uno – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Unpacking – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Unsighted – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Valkyria Chronicles – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Valkyria Chronicles 4 – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Vampyr – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Voez – $10.00 (prix de base: $15.00)

– Void Bastards – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Wandersong – $4.99 (prix de base: $19.99)

– West of Loathing – $4.00 (prix de base: $11.00)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Wildfire – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Wild Guns Reloaded – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Windjammers – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Windjammers 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Wizard of Legend – $4.79 (prix de base: $15.99)

– Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Yoku’s Island Express – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Ys Origin – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Zengeon – $1.99 (prix de base: $19.99)