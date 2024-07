WayForward était présent à l’Anime Expo 2024 et a organisé un panel pour discuter de divers projets. Il s’avère que le développeur avait également un secret en préparation, et c’est un projet que les fans de longue date apprécieront.

Au cours de la conférence d’Anime Expo 2024, WayForward a annoncé qu’il s’associait à Limited Run Games pour un portage sur Carbon Engine du jeu GBA Sigma Star Saga.

In the @WayForward panel #AnimeExpo2024 @MrBozon announcement of the reimagined of GBA sigma star saga for modern consoles pic.twitter.com/d0JiMYqGkz — Loki Starwind (@Lokistarwind) July 6, 2024

WayForward n’a pas annoncé de plateformes spécifiques pour la sortie du jeu, mais a précisé qu’il était prévu pour les « consoles modernes ». Compte tenu du soutien de WayForward à Nintendo jusqu’à présent, nous nous risquons à dire que cette refonte moderne est prévue sur Nintendo Switch ou son successeur. Espérons que nous aurons bientôt une confirmation à ce sujet. Sigma Star Saga est sorti à l’origine sur la GBA en 2005 et constituait un mélange unique de genres, notamment de RPG et de shmups. L’histoire se concentre sur un pilote de l’espace nommé Ian Recker qui s’infiltre sous couverture contre les ennemis de la Terre, les Krill, dans une bataille pour sauver la planète.

Sigma Star Saga est un jeu hybride développé par WayForward Technologies et publié par Namco pour la Game Boy Advance en 2005. Le jeu combine des éléments de RPG et de shoot ’em up, offrant une expérience unique aux joueurs. Le jeu se déroule dans un futur où l’humanité est en guerre contre une race extraterrestre agressive appelée les Krill. Les humains, désespérés, décident d’envoyer un agent infiltré au sein des Krill pour découvrir leurs plans et tenter de les arrêter.

Ian Recker, un pilote humain, est choisi pour cette mission en raison de ses compétences exceptionnelles. Il se fait capturer volontairement par les Krill pour infiltrer leurs rangs. Recker est équipé d’un implant qui lui permet de communiquer secrètement avec le commandement humain et de recevoir des mises à jour sur sa mission.

En infiltrant les Krill, Recker découvre que ces derniers ne sont pas aussi unis qu’ils le paraissent. Il apprend l’existence de factions internes et de conflits de pouvoir. Au fil de ses missions pour les Krill, Recker commence à douter des intentions de son propre commandement, surtout lorsqu’il réalise que certaines de ses missions mènent à des résultats destructeurs pour les deux camps.

Recker découvre que les Krill sont eux-mêmes victimes d’une menace plus grande, une force ancienne et puissante qui menace l’existence de toutes les formes de vie dans l’univers. Cette force, connue sous le nom de « Sigma », est une entité qui consomme les étoiles pour alimenter sa propre puissance. Dans une série de rebondissements, Recker découvre que son propre commandement humain est prêt à sacrifier des vies innocentes pour arrêter les Krill, ignorant la menace réelle que représente Sigma. Recker doit alors faire un choix difficile : continuer à suivre les ordres de son commandement ou s’allier temporairement avec les Krill pour arrêter Sigma.

Recker choisit de s’allier avec les Krill pour combattre Sigma. Ensemble, ils lancent une attaque désespérée contre l’entité. Après une série de batailles intenses, Recker et ses alliés réussissent à affaiblir Sigma suffisamment pour l’emprisonner de nouveau. Bien que la menace de Sigma soit neutralisée, Recker sait que la paix entre les humains et les Krill est fragile. Il décide de rester avec les Krill pour s’assurer que les deux races puissent coexister pacifiquement, tout en restant vigilant contre toute menace future.