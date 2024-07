Après les bulles et les arcs-en-ciel, il est temps de sortir les parapluies (enfin les parasols)… Aujourd’hui nous (re)découvrons la troisième itération de la saga Bubble Bobble, allez c’est parti pour le coup du parapluie !

Le retour de Bub !

Vous connaissez tout Bubble Bobble ? Non ? Sérieux ? Punaise on va vous envoyer prendre un cours chez notre Zniko ! Bon pour ceux du fond là, qui ont dit non… Bubble Bobble est une série qui remonte à 1986. Elle met en scène deux dragons qui crachent des bulles (Bub le vert et Bob le bleu)… Mais les deux dragons sont en fait deux frères, victimes d’une malédiction qui vont devoir faire le ménage à coup de bulles pour vaincre leurs ennemis dans une centaine de tableaux, afin de retrouver une forme humaine.

Victorieux, les frères retrouveront leur apparence originelle et continueront l’aventure dans Rainbow Islands, un jeu de plateforme dans lequel ils disposeront du pouvoir de lancer des arcs-en-ciel (oui ce n’est pas un pouvoir réservé aux licornes).

Fort de leur succès, les deux frangins reviendront pour un troisième opus nommé Parasol Stars (c’est de lui que nous allons parler dans ces lignes !)

Cette fois, fini les bulles (quoique) et les arcs-en-ciel, les frangins reviennent armés d’un parapluie magique cette fois pour sauver le monde (enfin les planètes) une fois de plus !

…et de Bob !

Parasol Stars est le digne héritier de Bubble Bobble (plus que de Rainbow Islands d’ailleurs). En effet, il reprend la structure en tableau du premier volet, avec des monstres à affronter, tout en évitant les projectiles qu’ils peuvent parfois lancer, en sautant sur des plateformes (amenant parfois à bien réfléchir sur comment éliminer les ennemis et progresser dans le tableau). Cependant, contrairement à Bubble Bobble, les tableaux ne sont pas entièrement fixes, en effet, certains s’étendent sur plusieurs écrans, que ce soit en hauteur ou en largeur. Toutefois, le principe restera le même… à l’aide du parapluie magique, il faudra toucher les ennemis pour les faire tournoyer et les envoyer sur d’autres ennemis pour les assommer également. Certains ennemis seront plus résistants et demanderont soit un coup avec un ennemi KO. tiré du bout de votre parapluie ou alors une attaque magique, obtenue en récupérant plusieurs boules magiques de la même capacité (plusieurs éclairs permettront de lâcher un éclair géant impossible à stopper, quand plusieurs gouttes d’eau permettront de lancer une vague dévastatrice (que pourront utiliser nos jeunes héros pour accéder à d’autres endroits du niveau). Il y aura même des affrontements contre des boss gigantesques !

Mais gare ! Malgré ses graphismes enfantins et ses premiers niveaux relativement faciles, vous découvrirez très vite que Parasol Stars est un monstre de difficulté (pour qui joue sans les vies infinies ou l’invincibilité). En effet, très vite, les ennemis se multiplient et tirent des projectiles dans tous les sens. Les sens d’ailleurs doivent continuellement rester en alerte, afin d’éviter la touche ennemie qui sera fatale (ben ouais, ça déconne pas dans Bubble Bobble !). Vous évoluerez ainsi, avec une difficulté qui ira crescendo, à travers 8 mondes différents (+ 2 à débloquer si vous arrivez à trouver trois items similaires pour ouvrir les portes cachées). Vous l’aurez compris le challenge est relevé, mais pour autant, pas insurmontable…

Le coup du parapluie !

En effet, sous couvert de retro-gaming, cette nouvelle version n’est toutefois pas avare en options et autres « cheat code », afin d’attirer des nouveaux joueurs dans sa bulle…

Du point de vue de l’émulation, Taito et ININ Games ont franchement fait du beau boulot. Outre les classiques retour arrière et avance rapide, ainsi que la sauvegarde à la demande, les développeurs en ont profité pour rajouter de quoi simplifier/améliorer le confort de jeu. Cela se traduit tout d’abord par la maniabilité « améliorée », qui change un peu la façon dont on peut gérer les parapluies. En effet, à l’origine, quand on presse le bouton pour déclencher le parasol on ne pouvait aller que dans un sens, si on se dirigeait dans la direction opposée, le personnage marchait à reculons et au ralenti (pas toujours évident quand on est attaqué de tout côté et que le parapluie permet aussi de faire bouclier quand un projectile fonce sur nous). Bref, la maniabilité améliorée, quant à elle, permet de pouvoir se tourner vers la gauche ou la droite, avec le parapluie activé (sans avoir à souffrir de la lenteur de la marche arrière, qui en plus nous rendait plus vulnérable). Il est également possible de choisir la version US ou japonaise du jeu dès le début… Néanmoins, à moins de comprendre le japonais, nous vous recommandons de jouer la version US.

Il y a également une multitude d’options d’affichage (Normal/CRT -avec effet télé cathodique ou encore Arcade avec son filtre un peu brillant – notre préféré pour jouer), ainsi que de résolution d’image 4:3, 4:3 un peu étiré, Plein écran (nous vous déconseillons ce mode qui étire trop l’image et rend l’ensemble pas très joli), etc. Les options de « customisation d’écran » sont nombreuses, allant même jusqu’à jouer sur les couleurs, ce qui est plutôt pas mal pour les personnes qui ont des difficultés à discerner certaines couleurs. D’un point de vue émulation, il n’y a rien à redire, c’est vraiment très très complet !

Au niveau des autres conforts de jeu, il est possible d’activer dans le menu des cheats comme les vies infinies, les continus infinis, l’invincibilité, l’ouverture automatique des portes vers les mondes bonus et la possibilité de faire des sauts à la chaine. Chaque option est bien évidemment activable ou désactivable à loisir et il est possible de les combiner comme bon vous semble. Ces petits plus, qui facilitent grandement le jeu, permettent de le parcourir avec des joueurs moins aguerris (ou tout simplement mauvais), juste pour le plaisir de terminer le jeu (à deux de préférence)

You can stand under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh

Mais il faut bien l’avouer, c’est à deux que l’on prend le plus de plaisir à parcourir le jeu. En effet, les parties prennent une tout autre dimension, car il faut réfléchir à deux pour en venir à bout, tout en faisant en sorte d’avoir le meilleur score individuel !

À deux, vous pouvez projeter votre acolyte contre les ennemis, mais vous pouvez également profiter de son parapluie pour sauter encore plus haut. Une bonne cohésion (ou pas) permettra de rendre les parties encore plus folles… Même si l’on regrette pour le coup qu’il ne soit pas possible de jouer à deux en ligne, mais uniquement en local… (Punaise, imaginez s’il avait été possible de jouer à 4).

Toutefois, cette absence de mode multi en ligne est en partie compensée par la présence d’un classement (mondial s’il vous plait), vous permettant de comparer votre score avec celui d’adversaire aux quatre coins du monde (ou alors avec vos amis). Il est d’ailleurs également possible de faire une partie à deux joueurs avec classement…de quoi voir qui est le meilleur duo mondial !

Notez tout de même que pour ces modes de jeu, il n’est pas possible d’activer les cheats (encore heureux me direz-vous). Somme toute, le fait de se retrouver dans le trio de tête du classement, sans tricher, a quelque chose de grisant… (nous avons fini troisième du classement pendant la phase de test !).

Malgré le poids des années (33 ans quand même), Parasol Stars reste très agréable à jouer (même si les options de confort de jeu y sont aussi pour quelque chose). On prend du plaisir à parcourir le jeu (encore plus quand on est deux) et la possibilité de figurer sur un classement mondial, rappellera les plus belles heures des salles d’arcades (pour ceux qui ont connu), où l’on était fier d’exhiber les 3 lettres pour signer notre meilleur score… Même si ici, c’est notre pseudo en entier qui est renseigné !

Parasol Stars – The Story of Bubble Bobble III est disponible sur l’eShop au prix de 9,99€.