La prochaine extension de Dragon Ball Z Kakarot semble être basée sur la série Dragon Ball Daima, dessinée par le créateur de la série, Akira Toriyama, et racontant une nouvelle histoire dans l’univers de Dragon Ball. L’information a été découverte par le data miner Josou Kitsune sur X.

Dragon Ball Z: Kakarot est un jeu d’action-RPG développé par CyberConnect2 et publié par Bandai Namco Entertainment. Sorti en janvier 2020, il couvre les principaux arcs narratifs de la série animée Dragon Ball Z, y compris les arcs Saiyan, Freezer, Cell et Buu. Le jeu permet aux joueurs de revivre les aventures de Goku et des Z Fighters, avec des combats dynamiques en temps réel et une exploration du monde ouvert. En plus des missions principales, les joueurs peuvent accomplir des quêtes secondaires, améliorer leurs personnages et découvrir des éléments inédits de l’histoire de Dragon Ball. Bandai Namco a récemment annoncé que le jeu vidéo Dragon Ball Z Kakarot s’est écoulé à plus de 8 millions d’unités.

Dragon Ball Daima est une nouvelle série annoncée dans l’univers Dragon Ball, marquant un retour aux origines avec une histoire inédite et des éléments de l’âge d’or de la série. Prévue pour 2024, cette série introduira de nouveaux personnages et racontera une aventure originale impliquant les héros emblématiques de Dragon Ball. Le style visuel promet de rappeler les premières années de l’anime, tout en intégrant des éléments modernes. Les détails sur l’intrigue restent limités. L’animation Dragon Ball Daima devrait être diffusée dans le monde entier à l’automne.