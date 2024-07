Il ne vous reste plus qu’un mois pour vous procurer la version Nintendo Switch de Mushihimesama, car le jeu est sur le point d’être retiré de l’eShop.

Live Wire a annoncé la nouvelle aujourd’hui et précise qu’elle retirera la version eShop le 10 août 2024. L’accord de licence de la société avec Cave Interactive arrive à expiration, ce qui explique le retrait du jeu de la liste. Notez que cette mesure ne s’applique qu’aux nouveaux achats. Si vous avez déjà acheté le jeu, vous pourrez toujours y accéder depuis votre bibliothèque. La version physique de Limited Run Games ne sera pas affectée non plus.

C’est l’histoire d’une princesse qui part à la rencontre du « Koujin » afin de sauver son clan d’un mystérieux fléau. Le monde est décoré de graphiques méticuleusement dessinés, d’une perfection intense et d’un magnifique barrage de balles. Affrontez cinq étapes, dont une forêt luxuriante, un désert brûlant et une grotte solennelle ! Vous avez le choix entre trois modes de jeu et trois niveaux de difficulté, dont un mode Novice que même les débutants peuvent apprécier. Le mode « Ultra » fera hurler même les joueurs les plus avancés ! Passez à travers le barrage qui arrive et battez le meilleur score !