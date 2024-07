Il faut être deux pour sauver le monde dans cette aventure d’espionnage coopérative. Faites équipe avec un ami en tant qu’agent ou hacker, avec uniquement vos voix pour être en contact, et affrontez ensemble une menace mondiale high-tech.

Aujourd’hui, Clever Plays a annoncé qu’il travaillait sur une nouvelle version Nintendo Switch d’Operation : Tango. Le jeu sera lancé le 1er août 2024. Operation : Tango est une aventure d’espionnage asymétrique en coopération. Vous pourrez faire équipe avec un ami en tant qu’Agent ou Hacker tout en travaillant ensemble pour mettre à genoux une menace mondiale de haute technologie.

Fonctionnalités du jeu :

RÉSOLUTION DE PUZZLES EN COOP – combinez des compétences depuis différents points de vue pour surmonter des défis basés sur la communication et non la complexité. Ces missions ne peuvent pas être accomplies en étant seul.

– combinez des compétences depuis différents points de vue pour surmonter des défis basés sur la communication et non la complexité. Ces missions ne peuvent pas être accomplies en étant seul. ESPIONNAGE PALPITANT – enquêtez, piratez et infiltrez, tout en menant à bien des missions partout dans le monde. Réalisez votre fantasme ultime d’espion, façon Hollywood !

– enquêtez, piratez et infiltrez, tout en menant à bien des missions partout dans le monde. Réalisez votre fantasme ultime d’espion, façon Hollywood ! OUTILS HIGH-TECH – découvrez l’esthétique visuelle et les avancées technologiques d’un monde hyperconnecté construit autour de la réalité augmentée.

– découvrez l’esthétique visuelle et les avancées technologiques d’un monde hyperconnecté construit autour de la réalité augmentée. BONNE AMBIANCE – la communication permanente crée des moments à la fois sincères et hilarants. Tout est dans le partage de voix.

Options multijoueurs :