De nouvelles informations concernant The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom ont été révélées, et elles indiquent que Link sera un personnage jouable pendant au moins une partie du jeu. Cette information provient d’une classification ESRB qui vient d’être publiée aujourd’hui.

L’un des principaux éléments d’Echoes of Wisdom est que Zelda prend le rôle principal cette fois-ci. Link a généralement le rôle principal, mais c’est désormais la princesse qui tentera de sauver Hyrule.

Comme dans les jeux précédents, Link pourra utiliser sa fidèle épée ainsi que des flèches pour affronter ses ennemis. Quant à Zelda, comme nous l’avons déjà expliqué, elle utilisera le bâton de triomphe pour créer des échos de monstres qu’elle pourra utiliser au combat. Nous ne savons pas encore exactement comment Link s’intégrera dans l’aventure, puisqu’on le voit disparaître dans une faille – et certains pensent que son rôle pourrait se limiter à l’ouverture que nous avons vue dans la première bande-annonce – mais nous devrions obtenir plus de détails dans un avenir proche.

Voici la description complète de l’ESRB :

Il s’agit d’un jeu d’aventure dans lequel les joueurs incarnent Zelda qui tente de dissiper les failles à travers Hyrule et de sauver Link. D’un point de vue ¾ aérien, les joueurs explorent divers environnements tout en combattant des ennemis stylisés (par exemple, des humains, des créatures). En tant que Link, les joueurs utilisent une épée et des flèches pour vaincre les ennemis ; Zelda peut utiliser une baguette magique pour invoquer des créatures (par exemple, des chevaliers enroulés, des soldats porcins, de la bave) pour le combat. Certains ennemis peuvent être vaincus en s’enflammant ; d’autres créatures se dissolvent dans la brume lorsqu’elles sont vaincues. Les séquences de combat sont quelque peu frénétiques, avec plusieurs ennemis qui attaquent/combattent en même temps.