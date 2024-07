Des promotions sont en cours chez NIS America sur l’eShop Nintendo Switch.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire instant-gaming qui propose des cartes eShop à prix réduits. Les promotions sont tous disponible sur l’eShop US, certaines aussi chez nous en Europe.

– Crymachina – €35.99 (prix de base : €59.99)

– Crystar – €19.99 (prix de base : €49.99)

– Disaster Report 4 – €17.99 (prix de base : €59.99)

– Disgaea 5 Complete – €19.99 (prix de base : €39.99)

– Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – €17.49 (prix de base : €49.99)

– Mad Rat Dead – €19.99 (prix de base : €39.99)

– Monark – €23.99 (prix de base : €59.99)

– Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook – €24.99 (prix de base : €49.99)

– Prinny 2: Dwan of Operation Panties, Dood – €7.99 (prix de base : €19.99)

– Prinny: Can I Really Be the Hero? – €7.99 (prix de base : €19.99)

– Process of Elimination – €19.99 (prix de base : €39.99)

– The Alliance Alive HD Remastered – €14.99 (prix de base : €49.99)

– The Caligula Effect: Overdose – €24.99 (prix de base : €49.99)

– The Legend of Heroes: Trails into Reverie – €35.99 (prix de base : €59.99)

– The Liar Princess and the Blind Prince – €8.99 (prix de base : €19.99)

– The Princess Guide – €3.99 (prix de base : €39.99)

– Touhou Genso Wanderer Reloaded – €7.49 (prix de base : €49.99)

– void tRrLM(); //Void Terrarium – €8.74 (prix de base : €24.99)

– World’s End Club – €17.99 (prix de base : €39.99)

– Yomawari: The Long Night Collection – €13.99 (prix de base : €39.99)