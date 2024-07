Évoluez avec grâce et agilité dans l’univers mystérieux de Bō: Path of the Teal Lotus, une aventure colorée et dessinée à la main qui s’inspire du folklore japonais. Lancez-vous dans une aventure mystique sous les traits de Bō, un tentaihana, ou « fleur céleste », aux allures de renard descendu du firmament pour jouer un rôle essentiel dans un rituel mystérieux. Utilisez votre bâton légendaire pour bondir et planer avec fluidité dans des paysages oniriques dessinés à la main. Vous y croiserez d’adorables et insolites yokais, mais aussi de gigantesques monstres issus des légendes anciennes du Japon.

Découvrez un monde mystérieux et fantasmagorique

Parcourez un monde aux paysages variés dans ce jeu de plateformes en 2,5D qui contient des éléments de Metroidvania. Explorez un château hanté, une métropole pleine de vie aux accents japonais et bien d’autres endroits fantastiques, puis revenez sur vos pas pour découvrir de nouveaux chemins et surprises.

Trouvez votre rythme

Surmontez les obstacles en faisant preuve d’une précision, d’une élégance et d’une finesse dignes des plus grands acrobates. Utilisez le système de déplacement et réinitialisation unique de Bō pour atteindre de nouvelles zones et retomber sur vos pattes en cas de faux pas.

Maîtrisez les transformations du bâton

Préparez des thés mystiques afin d’octroyer de nouvelles capacités puissantes au bâton métamorphe de Bō. Écrasez vos ennemis avec le maillet à mochi, débloquez de nouvelles techniques de déplacement comme la charge du lotus et le grappin, et améliorez-vous avec grâce.

Faites équipe avec les puissants darumas

Chaque daruma que vous obtenez peut être amélioré et appelé sur le champ de bataille ; ces alliés aussi adorables que puissants peuvent utiliser des sorts et à d’autres capacités spectaculaires pour vous prêter main-forte.

Un rêve dessiné à la main

Explorez un magnifique univers en 2,5D qui associe la beauté de la peinture, la personnalité des illustrations à la main et l’élégance du pliage.

De nombreux alliés et ennemis

Faites la connaissance de toutes sortes de personnages hauts en couleurs inspirés des mythes du Japon, dont les adorables yokais, esprits surnaturels du folklore japonais. Chaque créature est dessinée à la main et animée image par image selon les techniques de 2D traditionnelles. Vous pourrez les aider en accomplissant leurs missions, ou simplement discuter et prendre le thé avec elles.

Des combats de boss épiques

Affrontez de gigantesques boss terrifiants s’inspirant du folklore japonais ! Vous devrez faire appel à toutes vos compétences et connaissances pour pouvoir avancer.

En avant la musique

Savourez une bande-son originale composée par Moisés Camargo, mêlant instruments japonais traditionnels et musique orchestrale moderne. »