Comme on nous l’annonce, la chaise gaming AZGENON Z100 est conçue pour offrir confort et ergonomie aux gamers, les vrais. Avec une construction robuste et des fonctionnalités pensées pour les longues sessions de jeu, cette chaise se positionne comme une option de choix dans le marché des chaises gaming de milieu de gamme. Voyons voir ensemble si la chaise réussit son pari ou si elle loupe le coche.

La AZGENON Z100 propose un design moderne et attrayant. Son look sportif, inspiré des sièges de voiture de course, s’intègre parfaitement dans un setup de gaming.

Matériaux : Similicuir de haute qualité avec mousse à mémoire de forme

: Similicuir de haute qualité avec mousse à mémoire de forme Structure : Cadre en acier robuste

: Cadre en acier robuste Couleurs disponibles : voir photo d’illustration de l’article.

La couleur du siège testé est vert/noir. Comme vous pouvez le voir un peu plus haut, de nombreux combos de couleur sont disponibles. La chaise est construite avec des matériaux de haute qualité, offrant à la fois durabilité et esthétique. Facile d’entretien, le revêtement en simili cuir, vient recouvrir une mousse dense, pour un maximum de confort, quelle que soit votre morphologie. Le fauteuil propose une assise de 52 par 51 cm.

Confort et Ergonomie

L’AZGENON Z100 est spécialement conçue pour offrir un confort optimal durant les longues sessions de jeu. Elle est équipée de plusieurs réglages pour s’adapter parfaitement à chaque utilisateur.

Coussins : Pas de coussins lombaires ni de repose-tête

: Pas de coussins lombaires ni de repose-tête Accoudoirs : Fixes

: Fixes Inclinaison : Dossier inclinable

: Dossier inclinable Hauteur réglable : Système de levage à gaz de classe 4

Les coussins de soutien lombaire et repose-tête contribuent à réduire la fatigue et les douleurs liées à une mauvaise posture. Il est bien dommage de ne pas en avoir, surtout que ça devient de plus en plus la norme même avec des chaises dites d’entrée de gamme.

Fonctionnalités

La AZGENON Z100 se contente d’un simple confort ; elle propose des fonctionnalités pratiques pour améliorer l’expérience de jeu.

Roues : Roulettes pivotantes à 360 degrés, de 60 mm de diamètre, silencieuses et adaptées à tous les types de sols et de surfaces, conçues pour durer dans le temps.

: Roulettes pivotantes à 360 degrés, de 60 mm de diamètre, silencieuses et adaptées à tous les types de sols et de surfaces, conçues pour durer dans le temps. Mécanisme de bascule : Permet de basculer la chaise pour un confort personnalisé

: Permet de basculer la chaise pour un confort personnalisé Support de charge : Peut supporter jusqu’à 120 kg

Assemblage

L’assemblage de la chaise est relativement simple et ne prend pas beaucoup de temps. La notice est claire et toutes les pièces sont bien identifiées. A noter que dans la version reçue, nous n’avons pas eu de notice, et il ne faut pas la logique du professeur Layton pour s’y retrouver, juste être un poil bricoleur.

Temps d’assemblage : Environ 30 à 45 minutes

: Environ 30 à 45 minutes Outils inclus : Tous les outils nécessaires sont fournis

Comme pour chaque meuble, il est quand même conseillé de le monter avec une personne en plus. Deux bras sont plus que nécessaires pour bien monter sans galérer (oui je n’ai pas d’ami).

Avis général après utilisation

Très agréable une fois les fesses bien vissées dessus, après de longues heures d’utilisation, on ne perd pas en confort et les accoudoirs ne s’affaissent pas (comme souvent chez la concurrence). On reste bloqué sur le fait que les accoudoirs sont immobiles, mais la gêne n’est que de courte durée et on s’y habitue vite. La qualité est nettement au rendez-vous pour la gamme de prix visée par la chaise gaming AZGENON Z100.

CARACTÉRISTIQUES

Basculement 0° à 20 °

Hauteur d’ajustement 47 à 57 cm

Ajustement du dossier Non – Fixe

Accoudoirs Fixes et non ajustables

Hauteur minimale 47 cm

Hauteur maximale 57 cm

Densité de la mousse 30Kg/m3

Base Métal renforcé

Roulettes Ø 60 x 50 mm

Revêtement PU Simili-cuir

Châssis Métal

Vérin Classe 4

Taille recommandée 160 – 185 cm

Poids maximum supporté 120 Kg

Coussin appui-tête Non

Coussin lombaire Non