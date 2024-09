Afterlove EP n’est pas encore prêt à voir le jour. Initialement prévu pour le troisième trimestre 2024, le jeu a été reporté au début de l’année 2025, comme l’a annoncé l’éditeur Fellow Traveler. Nous espérons avoir bientôt plus d’informations sur sa nouvelle date de sortie.

Créé par le concepteur de Coffee Talk, Afterlove EP est une aventure immersive qui aborde des thèmes tels que l’amour, la perte et la musique. L’histoire se déroule à Jakarta, la capitale animée de l’Indonésie, et combine simulation de rencontre, jeu de rythme et aventure narrative. Les joueurs incarneront Rama, un jeune musicien endeuillé après la perte récente de sa petite amie, Cinta.

Alors que ses amis et son groupe tentent de l’aider à tourner la page, Rama peine à surmonter la douleur, hanté par les promesses non tenues faites à Cinta avant son décès. Cependant, un autre obstacle persiste : la voix de Cinta elle-même, qui résonne désormais dans sa tête. En explorant la ville avec elle, les décisions et interactions de Rama influencent le cours de l’histoire, menant à diverses branches narratives et plusieurs fins possibles.

Le jeu se distingue par son style visuel magnifique inspiré du manga, conçu par l’artiste renommé Soyatu, ainsi que par une bande-son originale du groupe indépendant L’alphalpha. Afterlove EP capture la beauté de Jakarta et propose une expérience narrative riche et émouvante, offrant une grande rejouabilité.