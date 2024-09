XSEED et Marvelous ont annoncé une date de sortie définitive pour Potionomics Masterwork Edition sur Nintendo Switch: le 22 octobre 2024.

Potionomics est un jeu vidéo qui se concentre sur l’aspect commercial de la préparation de potions. Incarnez Sylvia, une sorcière sans le sou, qui doit transformer son échoppe de potions, endettée jusqu’au cou, en une affaire prospère. En chemin, vous rencontrerez de puissants (et moins puissants) héros, d’autres commerçants, ainsi qu’une clientèle haute en couleur. La préparation de potions est tout autant une science qu’un art. Maîtrisez votre savoir-faire tout en découvrant de nouvelles recettes au fil de l’aventure ! Comme tout entrepreneur en herbe le sait, les clients seront capricieux, la concurrence féroce, et les prix ne resteront jamais stables. Ajoutez un peu de magie à tout cela et vous obtenez la recette d’une aventure unique, comme vous n’en avez jamais jouée auparavant.

Caractéristiques principales