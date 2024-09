Carmadura fera son entrée dans Pokémon UNITE plus tard dans la semaine, et il apportera avec lui toute une panoplie de mouvements. Découvrez le jeu de mouvements de Carmadura dans la bande-annonce d’aperçu des mouvements ci-dessus !

Trois nouveaux Pokémon ont été annoncés pour Pokémon Unite. Carmadura sera ajouté au jeu plus tard dans le mois, le 12 septembre 2024, Darkrai arrivera en octobre et Psykokwak en novembre. Il y a de quoi se réjouir à l’horizon ! Pokémon UNITE est un jeu de bataille stratégique en équipe free-to-play du développeur TiMi Studio, disponible dès maintenant sur iOS, Android et Nintendo Switch.