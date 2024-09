Pour une période limitée, les membres du Nintendo Switch Online peuvent obtenir des icônes basées sur le jeu « Splatoon 3 ».

Cette semaine, pas moins de 21 nouvelles icônes sont proposées ! On retrouve nos 7 idoles dans leur tenue du Grand Festival, ainsi que 7 fonds et 7 cadres aux couleurs et motifs de ce même festival et des émissions de nos trois groupes d’idoles.

Il vous faudra 140 points platine si vous souhaitez toutes les acquérir !

Si vous possédez Splatoon 3, n’oubliez pas de participer au Grand Festival qui se déroulera du vendredi 13 au dimanche 15 ; vous pourrez gagner davantage d’icônes si vous prenez part à au moins un festimatch ! Et si vous y jouez avec un ami ou un membre de votre canal, vous en gagnerez encore plus !