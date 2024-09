Konami Digital Entertainment, Inc. (KONAMI) a annoncé aujourd’hui que Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories, et Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories arriveront prochainement sur Nintendo Switch et Steam dans le cadre de la Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION, une compilation de plusieurs titres dématérialisés Yu-Gi-Oh! de la fin des années 1990 et du début des années 2000 à destination des joueurs nostalgiques. Par ailleurs, les copies physiques de la version Nintendo Switch de la compilation incluront une carte imprimée bonus avec un niveau de rareté inédit : le Plumeau de Dame Harpie.

Les cartes bonus de la version japonaise sont différentes de celles des éditions américaine et européenne. De plus amples informations seront dévoilées ultérieurement.

La Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION inclura des versions dématérialisés des titres emblématiques de Yu-Gi-Oh! sortis entre 1998 et 2004. La liste complète des jeux disponibles dans la compilation sera annoncée ultérieurement. La Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION commémorera également le 25ème anniversaire du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! : la carte bonus rare du Plumeau de Dame Harpie sera proposée avec deux illustrations différentes aléatoires.

Parmi les titres annoncés dans la Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION, les joueurs pourront retrouver :

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (1998/GAME BOY)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (1999/GAME BOY, GAME BOY COLOR)

Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories (2000 au Japon, 2002 aux Etats-Unis, 2003 en Europe /GAME BOY COLOR)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists (2000/GAME BOY COLOR, disponible avec du jeu en ligne)

Yu-Gi-Oh Duel Monsters 6, Expert 2 (2001/GAME BOY COLOR).

KONAMI a précédemment annoncé Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists et Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6 Expert 2 comme faisant partie de la compilation.

La compilation proposera également du jeu en ligne et la possibilité de sauvegarder puis de recharger la partie, ce qui n’était pas possible à l’époque de la sortie des jeux. Les parties en ligne ne seront disponibles que dans une partie des titres de la collection.

Des titres emblématiques de Yu-Gi-Oh! optimisés pour le jeu moderne au format numérique :

La Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION contiendra des améliorations d’ergonomie pour que ces grands classiques puissent proposer un confort de jeu moderne. Les jeux de la compilation qui permettaient de jouer en coopération locale lors de leur sortie initiale offriront bientôt la possibilité de participer à des batailles en ligne. Les joueurs pourront participer à des duels avec des adversaires du monde entier ! Il sera également possible de personnaliser les commandes et les arrières plans.

La collection met également l’accent sur l’échange de cartes entre amis en reproduisant la fonction de communication infrarouge propre à la Game Boy Color. Les duellistes pourront ainsi revivre l’expérience d’échanger des cartes avec leurs amis d’un Game Boy Color à l’autre.