C’est généralement à l’approche des fêtes que l’on commence à entendre parler de bundles Switch, et un nouveau pack comprenant Super Mario Bros. Wonder vient d’être annoncé – enfin, dans au moins un territoire.

En Australie et en Nouvelle-Zélande, le prochain bundle comprendra une console OLED blanche. Super Mario Bros. Wonder sera une copie numérique puisqu’il est préinstallé. En outre, chaque pack comprend un abonnement de 12 mois à Nintendo Switch Online. Pour l’instant, le bundle Super Mario Bros. Wonder Switch OLED n’a pas été annoncé pour d’autres régions, pour l’instant… . Ceux qui vivent en Australie et en Nouvelle-Zélande pourront mettre la main dessus à partir du 24 octobre.