Découvrez les cartes de la nouvelle extension et gagnez des récompenses en jeu avec le Passe de combat



La nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, Écarlate et Violet – Couronne Stellaire, est disponible dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Live. Vous pourrez collectionner des cartes numériques, dont les nouveaux Pokémon-ex Téracristal Stellaire, des cartes HIGH-TECH et plus encore. Ajoutez ensuite ces cartes à votre deck et défiez des joueurs et joueuses du monde entier.

Un nouveau Passe de combat vous permettant de combattre avec un nouveau deck mettant en vedette Terapagos-ex est disponible. Progressez dans le Passe de combat pour déverrouiller des boosters, des Crédits, une Caisse de collection et 16 cartes supplémentaires que vous pourrez ajouter à votre deck. En échangeant des Cristaux, vous aurez accès au Passe Premium, qui vous permet de déverrouiller un deck supplémentaire mettant en vedette Mygavolt-ex. Le Passe Premium offre également des objets sur le thème de Terapagos Téracristal, des boosters supplémentaires, des Pièces, une autre Caisse de collection et 17 cartes supplémentaires pour améliorer votre deck. Le Passe Premium + vous offre quant à lui une avance de 15 échelons pour commencer votre aventure du Passe Premium.