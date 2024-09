Affrontez de nouveaux mutants et rétablissez la paix à New York avec une part de Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutants Unleashed, disponible sur consoles dès le 18 octobre 2024.

Outright Games, Paramount Game Studios et Maximum Entertainment France ont le plaisir de dévoiler la première bande-annonce pour le nouveau jeu très attendu Tortues Ninja : Les Mutants se Déchaînent.

Basée sur la récente superproduction de Paramount Pictures, Ninja Turtles : Teenage Years, la nouvelle bande-annonce déborde d’action non-stop de la part des célèbres héros à carapace, mettant en valeur le style artistique 3D façon 2D dans une ville de New York immersive. Avec des combats bourrés d’action, un esprit adolescent hilarant et beaucoup de pizzas, préparez-vous à faire équipe avec Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo pour affronter de nouveaux mutants dans ce Brawler/Platformer 3D original à l’histoire riche.

Découvrez qui se cache derrière la nouvelle menace qui sème le trouble alors que les joueurs glissent dans les égouts et filent à toute allure dans les rues de New York dans une variété de missions pleines d’énergie. Affinez les capacités de chacune des Tortues dans un nouvel arbre de compétences puissantes en accumulant de l’XP au combat et développez l’amitié de vos alliés pour débloquer de nouveaux lieux passionnants à explorer.

Retrouvez des visages familiers comme Maître Splinter, April, Bebop, Rocksteady et bien d’autres encore, alors que les joueurs prennent le contrôle des quatre héros masqués, chacun ayant son propre style de combat. Avec un tout nouveau scénario captivant qui suit les événements du film, embarquez dans une aventure pleine d’adrénaline en mode solo ou en coopération à 2 joueurs, alors que les frères se battent pour conserver leur nouveau bonheur et poursuivre leur rêve d’aller dans un lycée normal.

Alors que la ville déclare un couvre-feu, skatez dans les rues, roulez sur des rails et ziplinez entre les bâtiments dans un cycle dynamique jour/nuit qui donne vie à l’essence colorée de New York. Les joueurs peuvent découvrir toute une série d’objets à collectionner cachés dans la ville couverte de graffitis, tout en faisant des ravages dans des bagarres dynamiques, en esquivant les trains qui arrivent et en s’immergeant dans le monde interactif du groupe comme jamais auparavant.

Le jeu à venir, imprégné de l’humour communicatif des Tortues, verra le retour de Nicolas Cantu dans le rôle de Leonardo, Brady Noon dans celui de Raphael, Micah Abbey dans celui de Donatello et Shamon Brown Jr. dans celui de Michelangelo, les acteurs du film reprenant leurs rôles dans les Tortues. Pour le plus grand plaisir des fans du film, le créateur de personnages Woodrow White prêtera son célèbre style artistique au jeu en créant une nouvelle race de mutants à sa manière emblématique.

Préparez-vous à faire des ravages dans la ville de New York en incarnant les frères en solo ou en coopération à 2 joueurs. Déchaînez leurs compétences uniques de ninja pour rétablir la paix et empêcher la toute récente collaboration entre humains et mutants de se dégrader.