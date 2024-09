Cet Attaquant à distance fait éruption sur l’Île d’Æos avec une énergie psychique explosive.



Vous avez pu lacérer l’équipe adverse avec Malvalame… il est temps de la réduire en cendres avec Carmadura dans Pokémon UNITE ! Ce Pokémon de type Feu et Psy est l’autre évolution de Charbambin, un Pokémon récemment découvert dans la région de Paldea. Après le Pokémon Feu Bretteur, c’est le Pokémon Feu Guerrier qui vient faire monter la température sur l’Île d’Æos. Vous commencerez chaque match avec l’intrépide Charbambin, avant d’évoluer en un Carmadura explosif.

Vous pouvez obtenir le permis Unité pour Carmadura, Attaquant à distance, en échange de 13 000 Pièces Æos ou de 790 Gemmes Æos dans la boutique du Bureau des Combats Unité. Carmadura pourra uniquement être obtenu contre des Gemmes Æos pendant les sept premiers jours suivant son arrivée. Poursuivez la lecture de cet article pour en savoir plus sur le Pokémon Feu Guerrier avant d’entrer dans le feu de l’action sur l’Île d’Æos.

Les fondamentaux de Carmadura

Talent : Torche

Lorsque Carmadura subit des dégâts calculés en fonction de l’Attaque Spéciale du Pokémon adverse, les dégâts qu’il reçoit sont réduits pendant une courte durée et sa prochaine attaque de base inflige des dégâts supplémentaires. Une fois activé, ce talent passe en récupération. Une fois activé, le talent Torche passe en récupération.

Attaque de base (Charbambin)

La troisième attaque de base est renforcée et inflige plus de dégâts.

Attaque de base (Carmadura)

À chaque fois qu’une de ses attaques de base touche un Pokémon adverse, la jauge du canon de Carmadura se remplit. Lorsque sa jauge est pleine, la prochaine attaque de base de Carmadura consomme toute la jauge et devient une attaque renforcée. Quand Carmadura touche un Pokémon adverse avec une attaque de base, il lui applique une marque ardente. Si Carmadura touche un Pokémon adverse ayant 3 marques ardentes en utilisant Danse Flammes ou Canon Blindé, toutes les marques disparaissent et des dégâts supplémentaires sont infligés au Pokémon adverse.

Capacités aux niveaux 1 et 3

Calcination

Charbambin attaque le Pokémon adverse indiqué avec une flamme, ce qui l’enflamme et lui inflige des dégâts continus pendant une courte durée. Si un Pokémon de l’équipe adverse ramasse une Baie tandis qu’il est consumé par les flammes, les effets de la Baie sont réduits de moitié.

Feu Follet

Charbambin attaque en envoyant une flamme dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés, leur applique un effet ralentissant et les brûle pendant une courte durée. Après l’utilisation de Feu Follet, la prochaine attaque de base de Charbambin devient une attaque renforcée.

Capacités au niveau 5

Danse Flammes

Carmadura produit un puissant tourbillon de flammes autour de lui, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés. À chaque fois que Carmadura inflige des dégâts, sa Défense et sa Défense Spéciale augmentent pendant une courte durée. Cet effet peut être accumulé jusqu’à 3 fois. Tant que le tourbillon est actif, sa durée augmente si Carmadura touche un Pokémon adverse avec une attaque de base. La capacité Danse Flammes peut être améliorée pour augmenter la vitesse de déplacement pendant une courte durée quand la capacité touche un Pokémon adverse.

Canon Blindé

Carmadura combine ses épaulettes pour former un canon et accumule de la puissance avant de tirer un boulet de canon ardent. Il libère une onde de choc devant lui en attaquant, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses. Une fois tiré, le boulet ardent explose au contact d’un Pokémon adverse ou après avoir parcouru une certaine distance, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés et les empêche d’agir. Après l’utilisation de cette capacité, la Défense et la Défense Spéciale de Carmadura sont réduites pendant une courte durée. La capacité Canon Blindé peut être améliorée pour augmenter la portée de cette capacité et des attaques de base.

Capacités au niveau 7

Nitrocharge

Carmadura s’entoure de flammes et charge dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés et les repousse. Quand Nitrocharge touche un Pokémon adverse, Carmadura obtient un bouclier et le délai de récupération de la capacité est réduit. Pendant une courte durée après l’utilisation de Nitrocharge, la jauge du canon se remplit et ne se déchargera pas même après avoir utilisé une attaque renforcée. La capacité Nitrocharge peut être améliorée pour réduire les dégâts subis par Carmadura pendant une courte durée quand la capacité touche un Pokémon de l’équipe adverse.

Choc Psy

Carmadura fait apparaître des ondes psychiques mystérieuses qu’il projette dans trois zones d’effet devant lui, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés tout en ignorant une partie de leur Défense Spéciale. La troisième attaque projette dans les airs les Pokémon adverses touchés. Pendant une courte durée après l’utilisation de Choc Psy, la jauge du canon se remplit et ne se déchargera pas même après avoir utilisé une attaque renforcée. La capacité Choc Psy peut être améliorée pour augmenter la zone d’effet.

Capacité Unité de Carmadura : Explosion Psychique

Carmadura saute dans les airs et accumule de l’énergie psychique pour créer une zone qui rend les Pokémon adverses incapables d’agir. La position de la zone peut être ajustée pendant que Carmadura accumule de l’énergie. Il envoie ensuite un boulet ardent vers le centre de la zone, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses et les projette en dehors de la zone.

Analyse de la méta

Puissant contre : Mouscoto

Mouscoto est l’un des Pokémon Polyvalents les plus puissants de Pokémon UNITE. Si toutes les conditions sont réunies, Mouscoto peut aisément verrouiller Carmadura ; toutefois, il peine à enchaîner les capacités lorsqu’il est lui-même verrouillé par des contrôles de foule. Or, avec Canon Blindé, Carmadura peut contrôler Mouscoto depuis suffisamment loin pour être protégé, et donner aux membres de son équipe le temps d’infliger à l’Ultra-Chimère d’autres contrôles de foule pour la maintenir à distance. Toutefois, gardez votre distance en tant que Carmadura, car il peut être difficile d’échapper à un enchaînement de contrôles de foule de Mouscoto !

Vulnérable contre : Braségali

Malheureusement pour Carmadura, certains Pokémon Polyvalents spécialistes du corps à corps sont bien plus mobiles et représentent une réelle menace pour sa sécurité sur l’arrière-ligne. Braségali est l’un d’entre eux. Capable d’alterner deux styles de combat, il se faufile aisément dans les combats d’équipes grâce à ses déplacements latéraux. Pied Brûleur est une capacité particulièrement dangereuse pour Carmadura, car elle peut facilement déloger ce dernier. Pour survivre au Pokémon Ardent, il faut donc non seulement garder ses distances, mais aussi rester proche d’un Défenseur allié.