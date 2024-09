THQ Nordic et le studio de développement Weappy préparent un nouveau jeu de plateforme dessiné à la main, intitulé The Eternal Life of Goldman.

Visuellement, le jeu semble s’inspirer de Rayman Legends avec son style artistique. Le jeu n’a pas encore de date de sortie, mais il est confirmé qu’il sortira sur Nintendo Switch.

« Dans cette aventure de plateforme à couper le souffle, explorez un vaste Archipel dessiné à la main, inspiré de fables anciennes et dépeint dans une animation classique image par image, et vainquez une mystérieuse Déité. The Eternal Life of Goldman est une aventure vibrante mais sombre qui tisse des liens entre les légendes, les contes de fées et les mythes. Il prend le genre sous un angle inhabituel et offre quelque chose d’inattendu à chaque tournant. Vous arrivez sur l’Archipel avec une mission étrange : tuer la Déité, une créature mystique dont tout le monde parle, mais que personne n’a jamais vue. Pour trouver la Déité, vous devrez vous plonger dans les nombreux secrets que recèlent ces îles. Vous découvrirez un lieu marqué par la tragédie, rempli de personnages excentriques et de contrastes remarquables ».