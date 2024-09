Liam Robertson, reconnu comme « chercheur » en jeux vidéo, a mentionné sur le réseau social Bluesky qu’un certain nombre de développeurs sont descendus au siège de Nintendo of America hier. Ces développeurs semblent être de petits développeurs et les spéculations en ligne se penchent sur l’idée qu’ils pourraient avoir été invités à voir le successeur de la populaire Nintendo Switch.

Seems a lot of developers got invited to NoA yesterday… — Liam Robertson (@liamrobertson.bsky.social) 17 septembre 2024 à 13:03