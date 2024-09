Ces derniers temps, l’industrie du jeu vidéo a connu des annonces préoccupantes, telles que la démission de plusieurs employés chez Annapurna Interactive et des licenciements dans la division Xbox de Microsoft. Malheureusement, c’est maintenant au tour du studio Evening Star, à l’origine de Penny’s Big Breakaway, de se séparer de certains membres de son équipe.

Sur les réseaux sociaux, le Directeur des Nouvelles Technologies (CTO), Hunter Bridges, a révélé avoir dû licencier six membres de sa petite équipe de développement en raison de « la volatilité du marché » et de « la nécessité opérationnelle ». Voici le message traduit et sa source :

« Malheureusement, en raison des conditions de volatilité du marché dans l’industrie du jeu vidéo et des réalités opérationnelles de notre entreprise, Evening Star doit se séparer de six membres de l’équipe de développement de Penny’s Big Breakaway. Ce n’est pas une décision que nous souhaitions prendre, car ils sont tous des individus extrêmement talentueux et estimés. »

Le cofondateur d’Evening Star, Christian Whitehead, a également partagé sa réaction, qualifiant cette décision de « réalité inévitable » pour le studio :

« J’ai quelques nouvelles tristes mais importantes à partager. Nous ne voulions pas réduire la taille de notre équipe, mais c’est désormais une réalité inévitable pour nous. Les personnes concernées sont des collègues adorables, polyvalents et compétents. Si vous recrutez, je vous encourage à entrer en contact avec nous. »

Pour résumer, les termes employés par le CTO et le cofondateur mettent en lumière que ces licenciements étaient inévitables en raison des fluctuations du marché des jeux vidéo, qui ont entraîné une réévaluation des coûts de production. Cette situation rend l’avenir d’Evening Star trop incertain sans une révision significative du budget de l’entreprise.

Sans entrer dans une analyse économique approfondie, il semble évident qu’Evening Star fait face à des difficultés financières qui l’ont contraint à prendre ces mesures. Pourtant, Penny’s Big Breakaway avait été très bien accueilli par les fans et les critiques lors de sa sortie en février de cette année. Rappelons que ce jeu est le premier projet d’Evening Star, composé d’anciens développeurs ayant travaillé sur le très apprécié Sonic Mania.