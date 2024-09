Créez votre propre RPG dès aujourd’hui !

NIS America, Inc. est ravi d’annoncer qu’une démo gratuite du prochain RPG MAKER WITH est désormais disponible sur Nintendo Switch. RPG MAKER WITH sortira sur Nintendo Switch le 11 octobre 2024 et sur PS4 et PS5 en 2025.

Essayez les outils de création que propose RPG MAKER WITH et jouez aux jeux créés par les utilisateurs gratuitement avec RPG MAKER WITH PLAYER, disponible dès maintenant sur Nintendo Switch ! Avec des outils conviviaux, des contrôles intuitifs et le partage en ligne, RPG MAKER WITH offre l’outil ultime pour créer le jeu de vos rêves. Deux exemples seront disponibles en téléchargement dès aujourd’hui, et tous les utilisateurs pourront télécharger et jouer à tous les jeux partagés dans le jeu gratuitement, après sa sortie sur Nintendo Switch le 11 octobre.

De plus, pour aider les joueurs à commencer à créer leur premier jeu dans RPG MAKER WITH, NIS America, Inc. a publié un Wiki pour débutants. Ce Wiki comprend tout, des étapes pour créer un jeu en 10 minutes aux guides plus avancés pour les créateurs de jeux expérimentés. Ce Wiki peut être utilisé en complément de RPG MAKER WITH PLAYER pour profiter pleinement des outils de création de jeux disponibles.

En tant que dernier opus de la série RPG Maker, RPG MAKER WITH propose plus d’outils et une plus grande accessibilité. L’interface conviviale et les contrôles intuitifs facilitent le choix entre la création d’éléments simples ou complexes, vous permettant ainsi de vous lancer, quel que soit votre niveau de compétence.

Informations :

Créez à votre guise : créer son propre jeu n’a jamais été aussi facile ! Que vous n’ayez jamais créé de jeu ou que vous soyez un joueur chevronné, des commandes intuitives et des options pour des créations simples ou complexes vous permettront de vous lancer facilement.

Partagez avec les autres : partagez vos ressources personnalisées et vos projets inachevés ! Mettez vos créations en ligne et jouez aux jeux d’autres créateurs pour vous inspirer, recevoir des commentaires et inspirer les autres.

Une multitude de ressources : utilisez des exemples de jeux préfabriqués et des tonnes de contenus pour vous aider à démarrer la création de votre jeu de rôle ultime ! Puis, laissez libre cours à votre créativité en créant vos propres ressources à partir de zéro une fois que vous vous serez familiarisé avec tous les outils que RPG MAKER WITH a à offrir.

Caractéristiques :