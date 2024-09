Pour célébrer le cinquième anniversaire de la série Atelier Ryza, une mise à jour d’optimisation a été publiée pour tous les jeux. Atelier Ryza passe à la version 1.0.9, Atelier Ryza 2 à la version 1.0.8, et les joueurs d’Atelier Ryza 3 peuvent télécharger la version 1.7.0.

Pour Atelier Ryza, une fonction de sauvegarde automatique a été ajoutée ainsi que d’autres options. Atelier Ryza 2 et 3 ont reçu un niveau de difficulté « Très Facile ».

Voici les détails complets :

Atelier Ryza : Ever Darkness and the Secret Hideout version 1.0.9 – Notes de mise à jour

Ajout d’une fonction de sauvegarde automatique.

Ajout d’une option pour accélérer la « Fatal Drive ».

Ajout d’une option pour accélérer les scènes d’événements.

Ajout d’une option pour lecture automatique du texte pendant les scènes d’événements.

Ajout de paramètres graphiques dans le menu Options.

Autres petits ajustements.

Atelier Ryza 2 : Lost Legends and the Secret Fairy version 1.0.8 – Notes de mise à jour

Ajout du niveau de difficulté « Très Facile ».

Ajout d’une option pour accélérer la « Fatal Drive ».

Ajout d’une option pour accélérer les scènes d’événements.

Ajustement de la vitesse de lecture automatique du texte pendant les scènes d’événements.

Ajout de paramètres graphiques dans le menu Options.

Autres petits ajustements.

Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End & the Secret Key version 1.7.0 – Notes de mise à jour