Vous cherchez des jeux disponibles à un prix raisonnable ? Cela tombe bien, pour la trente-huitième consécutive, nous avons fait une sélection pour vous des promotions disponibles sur l’eShop de la Nintendo Switch ! Avec de très belles offres à ne pas louper !

Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée

23,99€ au lieu de 59,99€

On commence fort avec cette promotion ! Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée est disponible sur l’eShop jusqu’au 3 octobre au prix de 23,99€ au lieu de 59,99€.

Si vous voulez découvrir la licence Atelier Ryza, ce deuxième opus est certainement la meilleure porte d’entrée. Le jeu est disponible en français et permet aux néophytes de se plonger dans l’histoire de ce RPG sans forcément avoir jouer au premier opus. Nous lui avions mis la note de 9,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Tin Hearts

5,99€ au lieu de 19,99€

Petite promotion pour un jeu tout mignon ! Tin Hearts est sur l’eShop au prix de 5,99€ au lieu de 19,99€. La promotion dure jusqu’au 30 septembre.

Tin Hearts est un puzzle game tout doux avec des mécaniques addictives. Une fois que nous avons commencé le jeu, il est tout simplement impossible de s’arrêter ! Avec une narration prenante, une bande-son réussie, Tin Hearts est une expérience parfaite avec un tout petit prix que nous vous recommandons les yeux fermés. Notre testeur lui avait mis la note de 7,5 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Art of Rally

11,99€ au lieu de 24,99€

Changement de style avec Art of Rally est sur l’eShop au prix de 5,99€ au lieu de 19,99€. La promotion dure jusqu’au 29 septembre.

Vous cherchez un jeu hommage au rally très joli sur Nintendo Switch ? N’hésitez pas, avec Art of Rally, vous aurez un superbe jeu de simulation automobile qui ne sera certes pas le plus simple à maîtriser mais qui vous prendra aux tripes. Nous lui avions mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Yes, Your Grace

2,51€ au lieu de 16,79€

Jeu à tout petit prix ! Yes, Your Grace est disponible sur l’eShop au prix de 2,51€ au lieu de 16,79€ jusqu’au 3 octobre.

Yes, Your Grace est un fascinant jeu narratif. Vous incarnez le Roi d’un royaume en proie aux guerres, à la famine et à la misère, et votre rôle sera de prendre les décisions afin d’assurer la survie de votre territoire ! Mais comment deviner quels seront les bons choix des mauvais ? Nous n’avons pas de test de ce jeu mais nous vous le recommandons sans problème. Nous avons même fait pour cet article une vidéo de gameplay pour que vous puissiez vous informer !

Railway Empire

17,99€ au lieu de 39,99€

Petit pêché mignon du rédacteur pour cette dernière promotion ! Railway Empire est actuellement sur l’eShop à 17,99€ au lieu de 39,99€. Cette offre se termine le 9 octobre.

Railway Empire est un jeu de gestion ferroviaire dans lequel vous devrez réussir à la fois à relier les villes entre elles mais aussi à alimenter ces dernières en ressources ! C’est un jeu de gestion complet qui continue de nous amuser ! Notre testeur, lui, avait mis à sa sortie la note de 7,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.