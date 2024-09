Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Reynatis – 8.3GB

I*Chu: Chibi Edition – 6.8GB

Revive of the Moon – 4.4GB

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed – 3.0GB

Kill Knight – 2.9GB

Go Mecha Ball – 2.4GB

Games Advent Calendar 2024 – 2.0GB

Golfing in Aether – 1.3GB

Zombie Attack: Zombies Survival Shooter – 944MB

Gallop Glory: Obstacle Racing & Horse Simulator – 942MB

Exographer – 863MB

Destructure: Among Debris – 744MB

Restaurant Cooking Simulator – 611MB

Iron Meat – 529MB

Murder Is Game Over: Deal Killer – 511MB

Astrea: Six-Sided Oracles – 499MB

Drift Odyssey – 429MB

Anime Girls Military Strike – 412MB

Dreamland Farm – 364MB

Ice Cream Wars – 306MB

Parkour Bullet Frenzy – FPS, Physics, Slowmotion – 304MB

JALECOlle Famicom Ver. Bio Warrior DAN The Increaser War – 303MB

Food Boy – 267MB

Tower Hover – 229MB

Spinning Puzzle Compare the Universe – 156MB

Rope Hope – 155MB

Colorizing: Good Times – 151MB

Population Quiz – 137MB

Resope – 124MB

Doll Dress Up – 122MB

Dawngrown – 109MB

Firebat – Revolution – 91MB

Car Turning Simulator – 81MB