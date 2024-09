MythicOwl, le développeur à l’origine de Harmonee’s Odyssey, a confirmé qu’il sortirait Planetiles sur Nintendo Switch dans quelques jours seulement: le titre arrivera le 30 septembre 2024 pour 12,99 € et le jeu est en promotion pour toutes précommandes (et même les premiers acheteurs) jusqu’au 13 octobre à 9,74 € (-25%).

Planetiles est un jeu vidéo de stratégie et de construction de villes avec des éléments de roguelike, développé par MythicOwl disponible depuis avril 2024. Planetiles vous invite à placer des tuiles de manière stratégique sur des planètes pour créer des habitats naturels et des biomes, tout en complétant des quêtes spécifiques. Chaque planète possède des défis uniques, tels que des catastrophes environnementales, qui affectent la progression du joueur.

Le gameplay de Planetiles est souvent comparé à des jeux comme Dorfromantik, mais avec une échelle planétaire. Le joueur doit disposer des tuiles pour former des paysages comme des forêts ou des oasis, tout en remplissant des missions qui débloquent de nouvelles ressources et fonctionnalités. Le jeu propose également plusieurs tailles de planètes et des éléments de personnalisation pour les tuiles, ajoutant une dimension relaxante mais aussi stratégique​.

Planetiles est un constructeur de ville serein avec des éléments roguelike. Créez des habitats naturels sur des planètes éloignées en accomplissant des quêtes et gagnez des bonus grâce à des écosystèmes stratégiquement placés.

Créez des habitats sur des planètes de différentes tailles avec un placement stratégique des tuiles qui vous rapporte des bonus et des éléments à débloquer, tels que des peaux de tuiles et des options de personnalisation. Façonner une forêt composée d’un nombre spécifié de champs ou construire un élément distinct comme une oasis vous apportera différents avantages en fonction de vos quêtes et de votre progression dans le jeu.

À mesure que les biomes que vous cultivez grandissent, vos ressources à construire augmentent également ! Augmentez votre réserve de tuiles en accomplissant des missions qui reconstituent vos réserves afin que vous puissiez continuer à vous développer à travers les mondes que vous façonnez grâce à vos choix.

Le paysage réagit à vos choix. Transformez quelques arbres débraillés en une forêt luxuriante et créez des biomes distincts en plaçant des tuiles pour satisfaire les quêtes et activer les puissants bonus. Trois tailles de planètes différentes et aucune fin de partie signifient que vous pouvez vous déplacer entre les planètes et construire et manipuler des biomes selon vos désirs.

