Bienvenue chez vous, Hobbit ! Depuis le studio créatif Wētā Workshop, vivez la vie paisible d’un Hobbit dans le paysage merveilleusement serein de la Comté. Découvrez, décorez et partagez ce coin idyllique de la Terre du Milieu. Rejoignez des Hobbits amicaux et des visages familiers qui vous attendent dans Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, qui arrive sur Switch le 25 mars 2025. Cette date a été confirmée par une nouvelle bande-annonce que vous pouvez consulter ci-dessous.

Créez votre propre Hobbit en commençant à Bywater. Bien que ce village ne soit pas encore officiellement reconnu dans Hobbiton, vous jouerez un rôle important pour aider cette charmante bourgade à prospérer. Accueillez le confort à votre porte en décorant votre propre trou de Hobbit, en entretenant votre jardin, en pêchant dans les étangs cristallins, en récoltant des fruits et des herbes sauvages, ou en échangeant avec les habitants. Préparez des repas maison à partager avec d’autres Hobbits et renforcez vos relations.

Avec tant à découvrir et encore plus à déguster, profitez de jours de splendeur dans les forêts pittoresques, les lacs et les pâturages.

Détendez-vous dans un endroit où les petites choses sont celles qui comptent le plus. Aidez à rassembler la communauté pour obtenir le statut de village officiel à Bywater. Vivez des moments de bonheur dans Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game.

Bienvenue chez vous, Hobbit – Jouez en tant que Hobbit, directement sorti des livres bien-aimés de J.R.R Tolkien ! Personnalisez votre apparence et arborez vos plus belles tenues de Hobbit avec une multitude d’options de personnalisation. Décorez votre propre maison de Hobbit et transformez cet espace confortable en plaçant librement des meubles et des objets de décoration selon vos goûts. Découvrez les merveilles que chaque nouveau jour apporte à Bywater alors que vous vous installez dans votre foyer serein pour un repos bien mérité.

La nourriture, c’est l’amour – Aucun jour de Hobbit n’est complet sans nourriture. Pêchez, jardinez et cueillez pour remplir votre garde-manger avec les fruits de votre labeur. Récoltez des cultures et des fleurs saisonnières à mesure que le temps passe dans votre foyer. Profitez de la chaleur de la cuisine et montrez vos talents culinaires avec des recettes pour les repas. Prenez un deuxième petit déjeuner ou organisez un dîner avec d’autres Hobbits. Partagez des repas avec des invités pour créer de nouvelles relations.

Explorez Bywater – Découvrez des clairières secrètes et des trésors perdus de la Comté. Vivez un climat changeant qui influence les routines quotidiennes et offre des surprises saisonnières en fonction du moment de l’année. Obtenez des récompenses à travers votre progression dans l’histoire. Rencontrez des personnages emblématiques et des familles de Hobbits bien connues pour échanger des améliorations d’habiletés, de vêtements, de maison et bien plus encore. Participez à des missions de club pour accomplir des activités quotidiennes et aider à obtenir le statut de village officiel à Bywater.