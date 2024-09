Qu’ont en commun un colt, une poubelle, un sandwich ou encore un Fenwick ? Ce sont des antonomases. Et qu’est-ce qu’une antonomase me direz-vous ? C’est une figure de style qui consiste à utiliser un nom propre comme un nom commun pour désigner quelque chose. Dans le cas qui nous intéresse ici, en logistique, on utilise le nom propre Fenwick pour désigner l’objet commun qu’est un chariot élévateur. Le jeu Best Forklift Operator pourrait en réalité s’appeler Fenwick Simulator. Si ce n’est pas le cas, c’est parce qu’ici les chariots élévateurs sont de marque Mekerr. Donc par respect du nom propre du créateur du Fenwick, nous resterons sur le terme chariot élévateur pour désigner le véhicule objet principal du jeu pendant le test.

Recule Marcel, ça passe !

Best Forklift Operator est une simulation de conduite de chariots élévateurs à fourches, servant à se glisser sous les palettes. Il va donc falloir apprendre à manier cet engin qui a la particularité d’être guidé par les roues arrière, car ce sont elles qui tournent quand on manœuvre le volant. Entre la conduite un peu particulière et le maniement des fourches, il y a beaucoup de choses à apprendre avant de parfaitement maîtriser l’engin.

C’est pour cela que Best Forklift Operator commence par un tutoriel très simple grâce auquel on apprend les rudiments du métier. Et ensuite, on est lancé dans notre première mission qui consiste à vider un semi-remorque de sa cargaison composée de six éléments. Il faut donc entrer dans la remorque, baisser les fourches au maximum pour les glisser sous la palette en faisant attention d’être bien centré. C’est important car si une palette tombe, on a perdu et il faut recommencer le niveau. Une fois la palette bien en place sur les fourches, il faut la soulever, la pencher légèrement vers la cabine de conduite pour ne pas la renverser, et enfin sortir du camion, manœuvrer dans le hangar et déposer la palette à sa place dans le bon sens. L’emplacement est signalé par un rectangle vert en transparence pour bien positionner nos caisses.

Pour réussir chaque mission, il faut ranger un certain nombre de palettes. Mais il existe des objectifs secondaires comme un chronomètre à battre et un nombre maximum de collisions à avoir. Ces petits défis permettent de gagner un peu plus d’argent, ce qui n’est pas négligeable. L’argent sert à réparer notre chariot élévateur s’il a eu trop de chocs, mais aussi à pouvoir acheter un autre chariot dans le magasin du jeu qui propose trois modèles supplémentaires de la marque Mekerr. Sachant que les missions rapportent quelques milliers de dollars et que le moindre véhicule en vaut au moins quarante mille, il va falloir en faire des missions !

Serre un peu à gauche, et c’est tout bon !

Le maniement du chariot élévateur demande de la concentration car les quatre gâchettes sont utilisées et il ne faut pas se tromper sous peine de faire tomber notre cargaison. Best Forklift Operator propose trois modes de vue : une à la première personne, la plus utilisée avec la possibilité de tourner la tête et de regarder dans les rétroviseurs. Une extérieure qui permet de tourner autour du chariot, utile elle aussi pour se rendre compte des distances. Et enfin, une dernière vue de dessus, complètement inutile car on ne peut pas savoir à quelle hauteur est situé tel chargement ou à quelle hauteur sont les fourches. Drôle de choix de la part des développeurs. Dans tous les cas, les graphismes sont simples mais clairs et permettent de bien se situer dans les différents hangars du jeu.

Best Forklift Operator propose un mode entraînement, un mode de jeu principal composé de quatre environnements regroupant six missions chacun et enfin un mode arcade. Ce dernier nous permet de prendre le volant d’un chariot élévateur dans un entrepôt et de détruire un maximum de palettes en cinq minutes. Chaque palette rapporte entre cinquante et cent dollars selon sa taille, et on peut donc gagner très vite de quoi effectuer des réparations sur notre véhicule en cas de besoin. La musique qui accompagne le jeu est suffisamment douce et sobre pour ne jamais porter sur les nerfs quand on rate une mission par exemple.

Best Forklift Operator est disponible sur l’eShop au prix de vingt euros environ.