Développé par Andrea Demetrio, 8-Colors Star Guardians + est à ce jour le seul jeu proposé depuis 2023 par ce développeur indépendant sur Nintendo Switch. Une expérience en pixel art avec des super héroïnes à incarner pour protéger le monde de menaces extraterrestres. Un petit jeu coloré pas très cher que nous avons pu parcourir avec nos joy-cons. Une bonne occasion de vous détailler ce que nous propose ce titre qui se terre désormais dans les profondeurs couleur arc-en-ciel de l’eShop.

Une histoire de femmes power rangers extraterrestres

Dans 8-Colors Star Guardians +, le monde subit l’invasion mystérieuse et successive de plusieurs bestioles gigantesques originaires de différents coins de la galaxie. Le mode histoire ne propose aucune exploration, nous ne faisons que choisir des cases représentant un boss à combattre. Le chapitre 1 du jeu nous met à disposition une petite dizaine de créatures à affronter dans l’ordre que nous voulons. Chaque sélection nous laisse également apprécier un dialogue entre les 5 héroïnes du jeu décrivant la menace et ce qui semble pouvoir nous aider à en venir à bout. Un premier chapitre qui pose les bases du jeu ainsi que de son récit qui s’apparente à une grosse inspiration des Sentai à la japonaise mais avec des héroïnes sauvant la terre en costume rouge, bleu, jaune, rose et vert.

La surprise arrive après avoir terrassé la dizaine de boss du 1er chapitre. Nous découvrons alors que le jeu s’ouvre sur un second. Alors que nous avons l’impression de refaire la même chose dans un ordre moins libre et avec des dialogues différents, les discours et le développement du récit prennent un autre tournant au fur et à mesure de notre avancée. La progression change en devenant plus linéaire et nous passons à un récit très basique de super-héros sauvant le monde à un message psychologique bienveillant à l’attention des joueurs. Nous ne spoilerons pas et nous vous laissons faire le jeu afin de découvrir ça par vous-même mais nous ne pouvons que souligner la surprise que nous avons eu de constater une profondeur d’écriture insoupçonnée et sa durée de vie très raisonnable au vu de son petit prix. Du coup, il est dommage que le jeu – la version complète pour nous – ne soit qu’en anglais.

Nous l’évoquions mais dans le mode histoire, la progression du jeu au premier chapitre est légèrement différente des suivants. Lorsque nous commençons, nous avons plusieurs icônes de boss au choix pour démarrer un dialogue et un combat. Le premier chapitre fait office de tutoriel pour nous expliquer les subtilités de chacune de nos héroïnes Sentai et leurs particularités. Le tutoriel nous permet également de comprendre les faiblesses de chaque boss afin de démarrer avec la bonne formation de combattantes et venir à bout de chaque affrontement. Une fois que le combat démarre, nous affrontons les boss avec 3 combattantes sur les 5-6 que nous contrôlons durant l’aventure, une formation limitée en petit nombre au début mais qui évolue en avançant dans le jeu. Les combats se déroulent comme dans un RPG au tour par tour classique avec un historique de tour à prendre en compte puis la gestion classique de PV et PM.

Pour autant, 8-Colors Star Guardians + n’est pas un RPG puisque nos personnages ont des compétences et des stats définies par le récit. Nous n’avons ainsi aucune possibilité de farmer nos personnages afin de surmonter les différents boss. Chaque affrontement nous demande ainsi de connaître les différents ennemis, leurs éventuels patterns d’attaque et d’avoir la bonne formation de protagonistes au front. Si nous échouons, il s’agit ainsi d’une faute tactique et non d’un problème de puissance. Au début, le jeu nous permet d’étudier le bestiaire en nous confrontant à un boss à la fois mais en avançant, nous avons des situations plus variées nous obligeant à réfléchir précisément à ce que nous allons demander à nos personnages. Ces changements de situation permettent également de renouveler la réflexion à chaque combat et de ne pas sentir de répétitivité.

En cas de défaite, nous revenons simplement à l’écran de sélection initial avec nos personnages discutant pour nous donner des pistes tactiques pour vaincre les boss. La réalisation se contente d’un pixel art coloré très satisfaisant pour les fans de ce style, avec des phases de dialogue où nous pouvons distinguer les visages des personnages à travers ces pixels. Le soin apporté à l’animation de nos héroïnes en combat est tel que nous reconnaissons les mimiques et danses Sentaï ainsi que quelques mises en scène pour marquer certains moments clés de l’histoire. Ne vous attendez pas pour autant à un travail d’une extrême richesse. Ceci étant dit, pareillement à l’histoire, nous sommes surpris d’en avoir autant en partant du constat initial des premiers combats et en imaginant une expérience très courte et générique en pixel-art avec des combats au tour par tour classique.

Il y a également quelques autres modes de jeu en plus du mode histoire comme le “Free-play” ou “Arcade” puis différents costumes à débloquer pour nos héroïnes. Une manière classique de légèrement gonfler la durée de vie du jeu même si nous imaginons que beaucoup se contenteront de jouer l’histoire avant d’effacer 8-color star guardians de la mémoire de leur console. Aucune surprise en revanche vis-à-vis de l’OST avec des musiques 8-bits allant de paire avec la réalisation et une dimension très “Sentaï”. Leur nombre se compte aisément sur les doigts d’une main et elles auront tendance à rester dans la tête pendant longtemps. Certains boss et moments du jeu proposent de nouveaux thèmes tout aussi sympathiques que nous identifions d’emblée après avoir passé un certain temps avec la même musique redondante.

8-Colors Star Guardians + est disponible sur l’eShop au prix de cinq euros.