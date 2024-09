Tales of Graces f Remastered sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, et PC en numérique le 17 janvier 2025.

Grâce à ses nombreuses améliorations graphiques et ses optimisations de confort de jeu, ce classique du JRPG est plus sublime et facile à jouer que jamais ! Voici ce que vous pouvez vous attendre à découvrir en janvier !

Parfaitement et superbement remis au goût du jour

Vous pourrez profiter du monde de « Graces f » avec des graphismes magnifiquement sublimés à partir de la version d’origine. Toute la splendide gloire d’Ephinea a été améliorée pour les dispositifs d’affichage modernes.

Plus facile à jouer avec des histoires palpitantes

De nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées à la version originale du jeu pour le rendre encore plus agréable à jouer.

Des fonctionnalités pratiques, telles qu’une sauvegarde automatique et l’option de sauter certaines scènes, ainsi que la possibilité de désactiver les rencontres ennemies sur le terrain et dans les donjons sont de nouvelles options en jeu.

De plus, le célèbre magasin + de la série sera désormais débloqué dès le début du jeu.

Voici une liste de tout ce que nous avons ajouté pour rendre votre expérience avec Tales of Graces f Remastered meilleure que jamais.

Fonctionnalité Activer la course

En explorant le monde, la vitesse de déplacement du personnage peut être changée pour une course encore plus rapide par l’activation d’une simple commande.

Basculer entre la course et le sprint est également possible.

Fonctionnalité Activer/désactiver les rencontres ennemies

Un paramètre a été ajouté au menu Options pour les Rencontres.

Définir les Rencontres sur Sans vous permettra d’éviter les combats, même lorsque vous entrez en contact direct avec les ennemis.

*Cet effet ne s’applique cependant pas pour certains Combats d’événement.

Possibilité de passer les cinématiques et saynètes

Appuyer et maintenir la commande Passer pendant les cinématiques et saynètes vous permettra de les sauter.

Nouvelle fonctionnalité de dialogue pour les saynètes

Les joueurs pourront appuyer sur la commande assignée pendant les saynètes pour accélérer les dialogues entre personnages.

Fonctionnalité de sauvegarde automatique

Magasin + disponible dès la première partie

Le Magasin + est désormais disponible dès votre première partie.

Les effets achetés sont automatiquement configurés sur activés et certains effets peuvent être désactivés en sélectionnant l’option Magasin + depuis le menu Options.

*Les effets sur les niveaux des personnages et autres effets en rapport avec le transfert de données ne sont pas disponibles pendant la première partie.

Icônes de destination

La prochaine destination de l’histoire principale sera mise en évidence avec une icône (!).

La distance restante avant d’atteindre la destination sera également affichée.

Ajustement de la vitesse de déplacement de curseur (écran carte du monde)

Appuyer sur la commande assignée tout en consultant la carte du monde permettra de déplacer plus rapidement le curseur sur la carte.

Fonctionnalité Réessayer pour les combats normaux

Si les joueurs sont vaincus lors d’un combat normal, ils pourront choisir de le réessayer.

Sous-titres disponibles pour les scènes de combat

Des sous-titres seront affichés quand les personnages utiliseront leur Artes mystiques en combat, ainsi que lors des dialogues post-combat.

Les paramètres d’affichage pour les sous-titres peuvent être modifiés dans le menu Options.

Les joueurs sont informés des Artes nouvellement appris

Les Artes nouvellement appris seront affichés en vert.

Ajustement d’accessibilité pour la vision daltonienne

La distinction des couleurs n’est désormais plus requise pour surmonter certains obstacles et casse-têtes dans les donjons.

DLC de la version d’origine inclus

La plupart des contenus téléchargeables trouvés dans les DLC d’origine du jeu seront inclus.

*Tous les contenus ne seront pas disponibles

Certains contenus téléchargeables (principalement du contenu sous licence) ont été exclus de cette version remastérisée.

Certaines saynètes seront disponibles en plusieurs langues

Certains passages du DLC de la version originale qui n’étaient disponibles qu’en japonais seront désormais disponibles avec une voix off en anglais dans la version remastérisée.

Pour ces scènes additionnelles, souhaitez la bienvenue à Alexis Tipton dans le rôle de Cheria, ainsi qu’au reste du casting original.

Paramètres de volume supplémentaires

Tous les paramètres de volume en rapport avec la musique en jeu, les effets sonores, voix et scènes cinématiques animées peuvent être ajustés dans le menu Options.

Effets sonores ajustés

Certains effets sonores ont été ajustés et améliorés.

Paramètres de langue de doublage supplémentaires

La langue de doublage du jeu peut être changée entre l’Anglais et le Japonais dans le menu Options.

Fonctionnalités de personnalisation des raccourcis de commandes

Le schéma de commandes pour les déplacements sur le terrain et les combats peut désormais être personnalisé.

Icône de sablier pour les événements à durée limitée

Les événements à durée limitée seront mis en évidence avec une icône de sablier sur le terrain, pour qu’ils soient plus faciles à trouver.

Fonctionnalité de classement en ligne retirée

La fonctionnalité de classement en ligne utilisée pour les combats Défis des grâces de la version originale n’apparaîtra pas dans cette version.

À propos du contenu supplémentaire

Tales of Graces f Remastered inclut également de nombreux contenus qui avaient été publiés en tant que DLC dans la version originale du jeu.

Plus de 80 types de DLC (*à l’exception de certains éléments sous licence) vendus pour la version d’origine, comme des costumes et dialogues, sont inclus dans le jeu principal dès le départ !

Vous pourrez personnaliser vos personnages selon vos goûts et profiter de l’histoire d’une façon plus agréable. Préparez-vous à découvrir cette version du jeu remise au goût du jour et améliorée avec Tales of Graces f Remastered dès le 17 janvier 2025 !