Maléfique vient d’être ajoutée à Disney Speedstorm en milieu de saison. Vous pouvez découvrir le nouveau personnage en action dans la bande-annonces ci-dessous.

Pilote de classe Trickster, Maleficent possède la compétence unique Mistress of Evil (Maîtresse du mal) qui lui permet d’égaliser les chances lorsqu’elle est sur la piste.

: Maléfique lève son bâton et fait tomber des éclairs du ciel sur la piste devant elle, étourdissant tous les coureurs touchés. Chaque fois que sa compétence unique étourdit un coureur, elle gagne une flamme. Activation chargée : Lorsqu’elle obtient 6 flammes, sa forme de dragon est activée temporairement. Sous sa forme de dragon, les flammes engloutissent Maléfique et son kart, qui se transforme en un dragon invulnérable survolant la piste à une vitesse accrue (pilotage automatique). Si des coureurs se trouvent sur son chemin, elle crache du feu devant elle, ce qui a pour effet d’étourdir les coureurs touchés par les flammes.

Disney Speedstorm est le jeu de course et de combat ultime basé sur des héros, sur des circuits à grande vitesse inspirés des univers Disney et Pixar. Il s’agit d’une expérience de course d’arcade palpitante où les joueurs devront maîtriser les compétences uniques de chaque personnage sur la piste de course pour remporter la victoire.